Prefeitura abre concurso com 235 vagas para nível médio e superior

A Prefeitura de Itapetininga, em São Paulo, anunciou a abertura de um novo concurso público com 235 vagas para candidatos de nível médio e superior.

As oportunidades são para os seguintes cargos:

Agente de Desenvolvimento Escolar I: 100 vagas

Assistente Administrativo: 10 vagas

Professor de Atendimento Educacional Especializado: 40 vagas

Professor de Educação Básica: 82 vagas

Professor de Educação Física: 2 vagas

Tradutor e Intérprete de Libras: 1 vaga

A carga horária varia entre 30 e 40 horas semanais, com salários de R$ 1.776,00 a R$ 4.799,00.

As inscrições podem ser feitas no site da Avalia entre 10h do dia 22 de setembro e 17h do dia 10 de outubro de 2025, respeitando o horário de Brasília. A taxa de inscrição varia de R$ 49,35 a R$ 50,40, dependendo do cargo.

A seleção será realizada por prova objetiva, prevista para 2 de novembro de 2025. Alguns cargos também exigem prova de títulos, prova prática ou dissertativa.

O edital tem validade de dois anos a partir da homologação do concurso, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Prefeitura.