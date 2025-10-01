01/10/2025
Universo POP
STJ mantém prisão de Hytalo Santos e do marido por suspeita de tráfico de pessoas
Ana Castela e Virginia Fonseca vão dividir a programação do SBT na mesma semana
Heleninha é presa em reta final de Vale Tudo; mistério sobre seu destino agita a novela
Virginia Fonseca rebate críticas sobre coreografia em estreia como rainha de bateria da Grande Rio
Andressa Urach surpreende em gravação com pai, irmã, filho e ex-marido
Grazi Massafera quebra o silêncio sobre rumores de mau cheiro de Cauã Reymond
‘Vale Tudo’ promete duas mortes impactantes e o retorno surpreendente de Leonardo
Rapper Oruam realiza desejo curioso em primeira noite fora da prisão
Zé Felipe publica primeira foto de mãos dadas com Ana Castela
BBB 26 terá cinco casas de vidro pelo Brasil e grupo de veteranos junto com pipoca e camarote

Prefeitura abre concurso com 235 vagas para nível médio e superior

A carga horária varia entre 30 e 40 horas semanais, com salários de R$ 1.776,00 a R$ 4.799,00

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Prefeitura de Itapetininga, em São Paulo, anunciou a abertura de um novo concurso público com 235 vagas para candidatos de nível médio e superior.

Reprodução

As oportunidades são para os seguintes cargos:

  • Agente de Desenvolvimento Escolar I: 100 vagas

  • Assistente Administrativo: 10 vagas

  • Professor de Atendimento Educacional Especializado: 40 vagas

  • Professor de Educação Básica: 82 vagas

  • Professor de Educação Física: 2 vagas

  • Tradutor e Intérprete de Libras: 1 vaga

A carga horária varia entre 30 e 40 horas semanais, com salários de R$ 1.776,00 a R$ 4.799,00.

As inscrições podem ser feitas no site da Avalia entre 10h do dia 22 de setembro e 17h do dia 10 de outubro de 2025, respeitando o horário de Brasília. A taxa de inscrição varia de R$ 49,35 a R$ 50,40, dependendo do cargo.

A seleção será realizada por prova objetiva, prevista para 2 de novembro de 2025. Alguns cargos também exigem prova de títulos, prova prática ou dissertativa.

O edital tem validade de dois anos a partir da homologação do concurso, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Prefeitura.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost