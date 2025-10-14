14/10/2025
Prefeitura dá início a Projeto habitacional vai retirar famílias de área de risco no Centro de Rio Branco

O “Mil e Uma Dignidades” prevê a construção de mais de mil casas populares em Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco vai iniciar, nos próximos dias o projeto habitacional que prevê o reassentamento das famílias que vivem na área conhecida como Papoco, na região central da capital. A medida integra o programa “Mil e Uma Dignidades”, voltado para famílias em situação de vulnerabilidade e para a redução do déficit habitacional no município.

O projeto, segundo o secretário, já passou pela fase técnica e deve ser executado em breve | Foto: Reprodução

De acordo com o secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, João Marcos Luz, o objetivo é retirar as famílias de uma área considerada de alto risco, com histórico de desbarrancamentos e imóveis condenados.

O levantamento feito pela prefeitura apontou também a presença de exploração infantil e abandono de idosos no local, o que reforçou a urgência da intervenção. As famílias devem ser realocadas para regiões com infraestrutura básica e acesso a serviços públicos.

O projeto, segundo o secretário, já passou pela fase técnica e deve ser executado em breve. A iniciativa busca não apenas melhorar as condições de moradia, mas também reduzir o impacto da criminalidade na região central e em bairros próximos, como o Bosque.

O “Mil e Uma Dignidades” prevê a construção de mais de mil casas populares em Rio Branco, financiadas com recursos próprios do município e parceria com o Governo Federal.

