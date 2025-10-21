Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai inaugurar Mercado do Remanso, na sexta-feira

O Prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima,vai inaugurar na sexta-feira, 24, as 9h o Mercado do Agricultor João Machado da Silva,no Bairro do Remanso. O mercado foi construído com recursos de uma emenda parlamentar da ex-deputada federal Perpétua Almeida no valor de R$ 1,2 milhão, com contrapartida da gestão municipal, de R$ 90.000 mil.

A unidade de venda de itens agrícolas conta com 9 boxes, incluindo 1 administrativo e 1 depósito, além de espaços para vendas de carne, venda de peixe, uma lanchonete, um restaurante, armarinho, padaria e café da manhã. Na parte central do mercado ficarão 60 bancas para os agricultores venderem seus itens beneficiando centenas de produtores. Além da estrutura para receber os produtores, a prefeitura urbanizou o entorno do mercado com asfaltamento e iluminação.

Apoio à Agricultura familiar

A gestão do prefeito Zequinha Lima tem trabalhado no apoio de toda a cadeia produtiva da agricultura familiar, com a mecanização agrícola, assistência técnica, o transporte gratuito dos produtos em caminhões e barcos e os mercados para a comercialização das frutas, verduras e pescado. O novo mercado será mais um importante ponto de venda do município.

O Secretário de Agricultura, Abastecimento e Pesca Nildson Moura, destacou a importância do mercado para o produtor rural.

“Iremos entregar um mercado moderno para atender nossos produtores rurais. Iremos atender de forma direta cerca de 80 famílias é milhares de famílias beneficiadas de forma indireta. A gestão do prefeito Zequinha Lima tem dado todo o apoio para o crescimento da produção da agricultura familiar, permitindo que as famílias possam continuar vivendo bem na zona rural. Temos apoiado a produção da cadeia produtiva de Cruzeiro do Sul com toda a estrutura necessária”, enfatizou o secretário.