15/10/2025
Universo POP
Virginia vence liminar contra perfis com IA, mas relata “gambiarra” de haters e novos ataques com Vini Jr.
Piloto é acusado de estuprar enfermeira de Michael Schumacher; caso veio à tona nesta quarta
“Menino ‘adotado’” por Poliana e Leonardo fala pela 1ª vez e dá sua versão: “Minha mãe sabia”
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta quarta-feira
Kim Kardashian lança calcinha com “pelos pubianos” falsos pela Skims; item vira assunto nas redes
Foo Fighters podem fazer show gratuito em Brasília em 2026; GDF negocia com a banda
Padre nega envolvimento com noiva de fiel após ser flagrado em casa paroquial: “Ela só foi trocar de roupa”
Morre o cantor D’Angelo, aos 51 anos, de câncer no pâncreas
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial

Prefeitura de Rio Branco empossa mais de 60 novos servidores efetivos da Saúde aprovados em concurso

Bocalom ressaltou que o foco da administração é melhorar a prevenção no sistema de saúde.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Prefeitura de Rio Branco deu posse a 63 novos servidores efetivos da área da Saúde durante solenidade realizada nesta terça-feira (15), no auditório da Fieac.

Os profissionais — entre médicos, dentistas, farmacêuticos e técnicos de laboratório — passam a integrar o quadro permanente do município, reforçando o atendimento nas unidades de saúde.

Prefeitura de Rio Branco empossa mais de 60 novos servidores efetivos da Saúde/Foto: ContilNet

O prefeito Tião Bocalom destacou que a convocação faz parte do compromisso da gestão com o fortalecimento do setor.

“São mais 63 profissionais chamados de forma efetiva, porque muitos estavam provisórios. Agora, eles assumem definitivamente. Nossa saúde já está completando mais de 300 funcionários chamados daquele último concurso, que teve mais de 50 mil inscritos”, afirmou.

Bocalom ressaltou que o foco da administração é melhorar a prevenção no sistema de saúde.

Mais de 60 servidores foram empossados/Foto: ContilNet

“O serviço de saúde da prefeitura é prevenção. Quanto mais a gente melhora a prevenção, menos precisa do curativo. Isso desafoga os hospitais e o pronto-socorro, porque, quando a doença começa a se instalar e você já acaba com ela logo cedo, o custo é bem mais barato. O nosso compromisso continua o mesmo: cuidar das pessoas, e saúde é fundamental”, disse o prefeito.

O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, também enfatizou a importância da posse para a rede municipal.

“Hoje é um dia importante para a saúde do nosso município. Estamos recepcionando e dando posse a 63 novos profissionais que vêm para fortalecer a rede municipal. Isso é uma marca muito forte da gestão do prefeito Bocalom, que tem feito todo o esforço para dar dignidade à população, principalmente àquelas pessoas que precisam do SUS”, afirmou.

Segundo Biths, a medida faz parte de uma estratégia da prefeitura para fortalecer o vínculo entre os servidores e a comunidade.

“O prefeito tem realizado importantes investimentos para reformar e reequipar unidades, mas ele entende que o principal de tudo isso é o ser humano, é o profissional que atua dentro das unidades. Além da valorização salarial, ele fez uma opção estratégica de realizar a transição de contratos temporários e emergenciais para contratos efetivos. Isso é uma decisão do prefeito e um legado que ele deixa para a saúde do nosso município”, disse.

Renan Biths é secretário de Saúde/Foto: ContilNet

O secretário também explicou que a contratação efetiva melhora a qualidade do serviço.

“O grande desafio do município é a atenção primária, e um dos pressupostos desse trabalho é o vínculo com a população. Esse vínculo só é possível por meio da contratação efetiva, que dá estabilidade ao profissional e segurança para desempenhar suas funções com compromisso e continuidade”, ressaltou.

Biths lembrou ainda que esta é mais uma etapa dentro de um conjunto de contratações realizadas em 2025.

“Hoje são convocados 63, mas há alguns meses foram empossados 216 profissionais. Ao todo, somamos 279 novos servidores só este ano. Isso é um avanço que permite ampliar e qualificar o serviço prestado à nossa população. A saúde do município fica muito feliz com esses avanços e acredita que o grande objetivo é dar dignidade às pessoas, com atendimento humanizado e resolutivo”, concluiu.

Bocalom reforçou que as novas convocações seguirão de acordo com as demandas e o limite financeiro do município.

“A gente está convocando conforme a necessidade e a possibilidade, porque também demos aumentos salariais muito altos. Então, é preciso equilibrar a necessidade com o limite institucional que temos”, finalizou.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost