Prefeitura de Rio Branco empossa mais de 60 novos servidores efetivos da Saúde aprovados em concurso

A Prefeitura de Rio Branco deu posse a 63 novos servidores efetivos da área da Saúde durante solenidade realizada nesta terça-feira (15), no auditório da Fieac.

Os profissionais — entre médicos, dentistas, farmacêuticos e técnicos de laboratório — passam a integrar o quadro permanente do município, reforçando o atendimento nas unidades de saúde.

O prefeito Tião Bocalom destacou que a convocação faz parte do compromisso da gestão com o fortalecimento do setor.

“São mais 63 profissionais chamados de forma efetiva, porque muitos estavam provisórios. Agora, eles assumem definitivamente. Nossa saúde já está completando mais de 300 funcionários chamados daquele último concurso, que teve mais de 50 mil inscritos”, afirmou.

Bocalom ressaltou que o foco da administração é melhorar a prevenção no sistema de saúde.

“O serviço de saúde da prefeitura é prevenção. Quanto mais a gente melhora a prevenção, menos precisa do curativo. Isso desafoga os hospitais e o pronto-socorro, porque, quando a doença começa a se instalar e você já acaba com ela logo cedo, o custo é bem mais barato. O nosso compromisso continua o mesmo: cuidar das pessoas, e saúde é fundamental”, disse o prefeito.

O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, também enfatizou a importância da posse para a rede municipal.

“Hoje é um dia importante para a saúde do nosso município. Estamos recepcionando e dando posse a 63 novos profissionais que vêm para fortalecer a rede municipal. Isso é uma marca muito forte da gestão do prefeito Bocalom, que tem feito todo o esforço para dar dignidade à população, principalmente àquelas pessoas que precisam do SUS”, afirmou.

Segundo Biths, a medida faz parte de uma estratégia da prefeitura para fortalecer o vínculo entre os servidores e a comunidade.

“O prefeito tem realizado importantes investimentos para reformar e reequipar unidades, mas ele entende que o principal de tudo isso é o ser humano, é o profissional que atua dentro das unidades. Além da valorização salarial, ele fez uma opção estratégica de realizar a transição de contratos temporários e emergenciais para contratos efetivos. Isso é uma decisão do prefeito e um legado que ele deixa para a saúde do nosso município”, disse.

O secretário também explicou que a contratação efetiva melhora a qualidade do serviço.

“O grande desafio do município é a atenção primária, e um dos pressupostos desse trabalho é o vínculo com a população. Esse vínculo só é possível por meio da contratação efetiva, que dá estabilidade ao profissional e segurança para desempenhar suas funções com compromisso e continuidade”, ressaltou.

Biths lembrou ainda que esta é mais uma etapa dentro de um conjunto de contratações realizadas em 2025.

“Hoje são convocados 63, mas há alguns meses foram empossados 216 profissionais. Ao todo, somamos 279 novos servidores só este ano. Isso é um avanço que permite ampliar e qualificar o serviço prestado à nossa população. A saúde do município fica muito feliz com esses avanços e acredita que o grande objetivo é dar dignidade às pessoas, com atendimento humanizado e resolutivo”, concluiu.

Bocalom reforçou que as novas convocações seguirão de acordo com as demandas e o limite financeiro do município.

“A gente está convocando conforme a necessidade e a possibilidade, porque também demos aumentos salariais muito altos. Então, é preciso equilibrar a necessidade com o limite institucional que temos”, finalizou.