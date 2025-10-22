22/10/2025
Prepare o guarda-chuva! Acre tem alerta de temporal e queda de granizo para esta semana

O comunicado releva que a chegada de uma massa de ar úmido ao estado deixará o tempo instável

O pesquisador meteorológico, Davi Friale, publicou em seu site, “O Tempo Aqui”, um aviso nesta quarta-feira (22), alertando para a previsão de chuvas intensas no estado do Acre entre a próxima quinta-feira (23) e sexta-feira (24).

Foto: ContilNet

O comunicado releva que a chegada de uma massa de ar úmido ao estado deixará o tempo instável, com chuvas e possibilidade de queda de granizo.

“Originária do oceano Atlântico, entrará no estado, deixando o tempo instável, com muitas nuvens e chuvas a qualquer hora, inclusive, em Rio Branco”, afirmou.

Ainda de acordo com Friale, algumas regiões podem ter a ocorrência de temporais, com rajadas de vento e raios. Além disso, a temperatura ficará amena, com máximas abaixo 28ºC.

“Alertamos para a possibilidade de sérios transtornos à população, como inundação de ruas, transbordamento de córregos e pequenos igarapés, queda de galhos e árvores e danos às edificações”, concluiu

