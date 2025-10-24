24/10/2025
Presidiário que fugiu durante trabalho externo é recapturado pela Polícia Penal em Rio Branco

A Polícia Penal do Acre recapturou, na manhã desta sexta-feira (24), o detento Vandré Lira de Melo, de 39 anos, que havia fugido do sistema prisional durante o trabalho externo na última quarta-feira (22).

O detento Vandré Lira de Melo, de 39 anos, havia fugido do sistema prisional durante o trabalho externo na última quarta-feira (22)/Foto: Cedida

De acordo com informações repassadas pela instituição, o setor de inteligência identificou que o foragido estaria escondido em uma residência localizada em uma área de invasão do bairro Volta Seca, região conhecida como Morro do Marrosa — mesmo endereço registrado quando ele ainda era monitorado por tornozeleira eletrônica.

Com base nas informações, duas equipes da Divisão de Monitoramento Eletrônico foram deslocadas até o local e cercaram o imóvel por volta das 10h. Durante a ação, Vandré tentou escapar pulando por uma janela lateral, mas foi interceptado por agentes que haviam bloqueado uma rua paralela, utilizada como rota de fuga pela vegetação.

Após a recaptura, o preso foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de exame de corpo de delito e, em seguida, reconduzido à Unidade Prisional Francisco de Oliveira Conde (FOC), onde permanece à disposição da Justiça.

