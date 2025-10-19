19/10/2025
Presos denunciam investigador por abuso sexual dentro de cela; caso está sob apuração

O servidor teria coagido os presos a manter relações sexuais, aproveitando-se da posição de autoridade

A Corregedoria da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para investigar um investigador acusado de abusar sexualmente de cinco detentos em São Gabriel da Cachoeira, no interior do estado. O nome do servidor não foi divulgado.

policia-se-manifesta-apos-sexo-de-policial-com-cinco-presos-em-cela

O policial seguirá sendo investigado/Foto: Reprodução

O crime teria ocorrido dentro de uma cela após o policial retornar embriagado de uma festa. O servidor teria coagido os presos a manter relações sexuais, aproveitando-se da posição de autoridade. Durante o episódio, os detentos conseguiram desarmar o investigador.

Na manhã seguinte, os presos relataram o caso ao delegado titular e entregaram a arma como prova. A Corregedoria foi acionada e iniciou uma investigação formal. Os detentos prestaram depoimento e confirmaram os relatos de coerção e abuso. As informações são do G1 Amazonas.

Em nota, a Polícia Civil do Amazonas informou que o caso está sob sigilo e que todas as denúncias são encaminhadas à Corregedoria-Geral para apuração rigorosa. A instituição destacou ainda o compromisso com a integridade e a responsabilidade de seus servidores.

