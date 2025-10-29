29/10/2025
PRF cumpre mandado de prisão contra passageiro de ônibus em Cruzeiro do Sul

Durante o procedimento, foi constatado um mandado de prisão em aberto contra um dos passageiros

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) cumpriu um mandado de prisão em aberto na noite de segunda-feira (27), durante uma fiscalização de rotina a veículos de transporte de passageiros na região de Cruzeiro do Sul.

Durante o procedimento, foi constatado um mandado de prisão em aberto contra um dos passageiros/Foto: Cedida

Por volta das 19h20min, uma equipe da PRF abordou um ônibus de linha e realizou a consulta de identificação de todos os ocupantes. Durante o procedimento, foi constatado um mandado de prisão em aberto contra um dos passageiros.

A ordem de prisão havia sido expedida pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Rio Branco e tinha validade até julho de 2027.

O indivíduo demonstrou cooperação durante toda a abordagem e o procedimento de detenção, o que permitiu que sua condução à Delegacia Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul fosse realizada de forma pacífica, sem a necessidade do uso de algemas.

O homem foi apresentado à autoridade policial sem qualquer tipo de ferimento, e seus pertences e documentos foram devidamente entregues na unidade.

Em nota, a PRF ressaltou quem a fiscalização de trânsito é uma ferramenta essencial na luta contra o crime e no cumprimento da lei, reforçando seu compromisso de retirar de circulação indivíduos procurados pela Justiça e aumentar a segurança nas rodovias federais.

