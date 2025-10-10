10/10/2025
Motorista é flagrado pela PRF transportando barco em cima do carro em rodovia; VÍDEO

PRF lembra que imprudência no transporte de cargas põe vidas em perigo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou uma cena inusitada e perigosa na BR-156, em Oiapoque, no extremo norte do Amapá. Um motorista foi surpreendido transportando uma embarcação de maneira irregular sobre o veículo, colocando em risco não apenas a própria segurança, mas também a de outros condutores.

O caso foi registrado em vídeo e divulgado pela PRF do Amapá nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver a embarcação sendo carregada de forma improvisada, sem fixação adequada e sem respeitar as normas de trânsito. Segundo o órgão, situações como essa representam sérios riscos de acidentes, já que o peso e o tamanho da carga podem comprometer a estabilidade do veículo.

PRF lembra que imprudência no transporte de cargas põe vidas em perigo/Foto: Reprodução

“Transportar embarcações, cargas ou qualquer objeto de forma irregular não é inovação: é perigo”, destacou a PRF na publicação. O órgão reforçou ainda que o problema vai além das penalidades de trânsito, como multas e pontos na carteira — trata-se de uma questão de responsabilidade e respeito à vida.

A PRF do Amapá segue realizando fiscalizações constantes para coibir esse tipo de prática e conscientizar os motoristas sobre os riscos. “Antes de improvisar, reflita: esta decisão protege ou coloca vidas em risco?”, conclui o alerta.

