Prisão cinematográfica: condenado por matar casal de idosos é capturado

Homem receberá mais de 46 anos de prisão pelo assassinato do casal e furto; vídeo da prisão viralizou nas redes sociais

Alex Campos dos Santos foi preso na tarde da última quinta-feira (16) pela Polícia Civil de Mato Grosso em Pontes e Lacerda. Ele havia sido condenado a 46 anos, 7 meses e 12 dias de prisão pelo assassinato do casal João Geraldo de Oliveira e Maria Aparecida de Oliveira, além de furto majorado, em São José dos Quatro Marcos. O júri popular que definiu a condenação ocorreu em 3 de outubro.

Momento da prisão de Alex Campos dos Santos, condenado pelo assassinato de um casal de idosos, em Pontes e Lacerda, registrado e divulgado nas redes sociais nesta quinta-feira (16)/Foto: Reprodução

Um vídeo da prisão, postado nas redes sociais na mesma quinta-feira, rapidamente chamou atenção dos internautas. Muitos comentaram a ação policial, comparando a abordagem a cenas cinematográficas e destacando a rapidez da operação. Alguns brincaram sobre a situação, fazendo piadas sobre o que ocorria no vídeo, enquanto outros elogiaram o trabalho dos agentes e a forma como a segurança pública foi conduzida. As informações são da Tv Canal Diário.

Veja o vídeo:

