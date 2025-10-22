Professora é multada por “empinar moto” a 600 km de casa e contesta: “Nunca saí de Cruzeiro do Sul”

Uma professora de Cruzeiro do Sul vive uma situação inusitada após receber uma multa por uma infração que teria ocorrido a mais de 600 quilômetros de distância. Segundo a notificação, a moto de Márcia Roberta de Lima Messias foi flagrada “empinando” e realizando manobras perigosas em uma rua de Rio Branco, capital do Acre.

Márcia garante que nunca saiu da cidade com o veículo e afirma ter provas disso. A autuação, datada de 1º de agosto, descreve a moto circulando apenas com uma roda — conduta considerada direção perigosa pelo Código de Trânsito Brasileiro e sujeita a multa gravíssima.

“Sou professora e, no dia e hora da multa, eu estava na escola, participando de um projeto. Mandei fotos, registros e até o horário comprovando isso. A moto estava estacionada lá no pátio da escola”, contou.

Mesmo apresentando a documentação, o recurso administrativo foi indeferido. “Agora disseram que o recurso foi negado. Eu quero recorrer de novo, porque é um absurdo. Eu nunca fui a Rio Branco com essa moto. E o pior é que eu nem consigo vender o veículo, porque está com essa multa de quase mil reais. Se eu tivesse feito, eu assumia, mas desse jeito é revoltante”, desabafou.

O caso reforça a preocupação com possíveis clonagens de placas, problema que tem atingido motoristas em todo o país. Nessas situações, o verdadeiro dono do veículo acaba sendo responsabilizado por infrações que não cometeu. As informações são do site Juruá 24 horas.