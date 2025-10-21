21/10/2025
Professores viram ‘tiktokers’ e dançam para incentivar alunos a fazerem prova do SAEB no Acre

A expectativa da direção da escola é de que a mobilização resulte em maior presença e participação dos estudantes nos dias da prova

Professores da Escola Dom Henrique Ruth, em Cruzeiro do Sul, encontraram uma forma criativa e descontraída de engajar os alunos na participação do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica): vídeos dançando e explicando, de maneira divertida, a importância da avaliação aplicada em escolas públicas de todo o Brasil.

Vídeo foi publicado nas redes sociais da escola/Foto: Reprodução

A ação ganhou repercussão nas redes sociais, com centenas de compartilhamentos. Em um dos vídeos que mais viralizou, os educadores apresentam o tema “5 Motivos para Fazer o SAEB”, usando linguagem acessível e uma boa dose de humor. A intenção é clara: falar a língua dos estudantes e incentivá-los a levar a sério a participação na avaliação.

“Nosso objetivo é mostrar que o SAEB não é só mais uma prova. Ele mostra como está o ensino da escola, e os alunos são parte fundamental disso. Com leveza e diversão, conseguimos chamar a atenção deles”, comentou um dos professores participantes.

O SAEB é um instrumento fundamental do Ministério da Educação, aplicado pelo INEP, que avalia o desempenho dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática, fornecendo dados que ajudam a direcionar políticas públicas e melhorar a qualidade da educação.

A campanha da Escola Dom Henrique Ruth mostra que educação e engajamento podem andar juntos, principalmente quando se busca novas formas de se conectar com os jovens. A expectativa da direção da escola é de que a mobilização resulte em maior presença e participação dos estudantes nos dias da prova.

