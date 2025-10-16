Programa de autoria do vereador Matheus Paiva é sancionado e levará educação humanitária às escolas

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, sancionou nesta quinta-feira (16) o Programa “Educa+Vida – Educação Humanitária e Bem-Estar Animal nas Escolas”, de autoria do vereador Matheus Paiva.

A nova lei tem como objetivo promover a formação cidadã, o respeito aos animais e à natureza entre os alunos da rede pública municipal de ensino. O programa será desenvolvido de forma interdisciplinar, integrando-se às diretrizes curriculares da Secretaria Municipal de Educação e respeitando as diferentes faixas etárias.

Entre os principais pontos, o Educa+Vida propõe:

Incentivar o respeito e a valorização de todas as formas de vida;

Ensinar os direitos dos animais e sua proteção legal;

Estimular a guarda responsável de animais domésticos;

Trabalhar o conceito de bem-estar animal, abordando alimentação, conforto, saúde e ausência de sofrimento;

Conscientizar sobre zoonoses e sua relação com a saúde pública;

Debater a preservação da fauna silvestre e os impactos da domesticação.

De acordo com o vereador Matheus Paiva, autor do projeto, a iniciativa tem foco na educação como ferramenta de transformação social.

“A ideia é formar uma nova geração mais consciente, que compreenda o valor da vida e o papel de cada um na proteção dos animais e do meio ambiente. É um avanço importante para Rio Branco”, destacou Paiva.

Com o Educa+Vida, Rio Branco se soma a outras capitais brasileiras que já inseriram a educação humanitária e o bem-estar animal no ambiente escolar, reforçando o compromisso da cidade com uma sociedade mais justa, empática e sustentável.