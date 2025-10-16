Promotor de Xapuri se envolve em grave acidente na estrada; carro capota e jurista fica preso ao cinto

O promotor de Justiça de Xapuri, Renan Augusto Batista, sofreu um grave acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (16), na recém-inaugurada Estrada da Variante, em Rio Branco.
De acordo com informações preliminares, Renan conduzia o veículo quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e acabou capotando. O automóvel ficou completamente destruído. O promotor ficou preso ao cinto de segurança e foi retirado do carro por pessoas que passavam pelo local no momento do acidente.
Apesar da gravidade da colisão, Renan sofreu apenas ferimentos leves. Ele recebeu atendimento no local e passa bem.
Imagens registradas por populares mostram o promotor já fora do veículo, visivelmente abalado. A principal suspeita é que o acidente tenha sido causado por excesso de velocidade, mas as circunstâncias ainda serão apuradas.