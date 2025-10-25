“Próximas horas são decisivas”: bebê que ‘voltou à vida’ está estável na UTI neonatal, diz médica

O bebê José Pedro, que chegou a ser dado como morto e foi resgatado ainda com vida momentos antes do enterro, segue internado em estado estável na UTI neonatal da Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco. A informação foi confirmada pela doutora Mariana Colodetti, neonatologista da unidade, durante coletiva de imprensa realizada neste sábado (25).

Segundo a médica, o recém-nascido foi recebido pela equipe hospitalar por volta das 10h da manhã, logo após os familiares perceberem que ele estava vivo dentro do caixão, no Cemitério Morada da Paz. “Rapidamente, demos todo o suporte que o bebê precisava. Ele foi aquecido, estabilizado e encaminhado para a UTI neonatal, onde permanece sob nossos cuidados”, explicou.

De acordo com Mariana, o bebê nasceu com 520 gramas e é considerado prematuro extremo, o que o torna um paciente delicado e com alto risco de complicações. “É um bebê grave, mas que segue estável. As próximas horas são decisivas, mas por enquanto ele está recebendo toda a assistência necessária”, afirmou.

A neonatologista relatou também que conversou com os pais assim que eles chegaram à maternidade. “Expliquei para a família tudo o que foi feito, o que esperar e como está a evolução dele. Eles puderam ver o bebê, e estão tranquilos quanto à assistência que está sendo prestada”, contou.

O caso, que gerou grande repercussão nas redes sociais, segue sendo acompanhado pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) e pela Polícia Civil, que investigam o que levou à declaração incorreta de óbito