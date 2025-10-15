15/10/2025
Qual o valor do salário que um professor pode ganhar no Acre? Veja os números da tabela atual

Apesar dos avanços, na educação, o reconhecimento salarial não acompanha o mesmo movimento, já que o Acre ainda está abaixo do piso nacional dos professores

O Dia do Professor, celebrado nesta terça-feira (15), é marcado pelo reconhecimento do trabalho fundamental dos educadores na construção da educação pública do Acre. Em pronunciamento, o secretário de Educação e Cultura, Aberson Carvalho, ressaltou a dedicação e o compromisso desses profissionais, especialmente nas regiões mais remotas do estado.

O piso salarial na rede estadual passou a superar os R$4 mil (com R$4.027,76 iniciais)/Foto: Reprodução

“Ser professor na Amazônia é um ato honrado. A educação do Acre tem chegado a todos os cantos do nosso estado, muitas vezes onde o único servidor público presente é o professor. É ele quem ensina mesmo na floresta, enfrentando distâncias, rios e ramais, com o compromisso de garantir o direito de aprender”, afirmou Carvalho.

O secretário destacou que, mesmo diante de desafios geográficos e estruturais, o governo tem investido na valorização da categoria.

Aberson Carvalho é secretário de Educação/Foto: Reprodução

“Temos feito chegar investimentos em valorização profissional, alimentação escolar, conectividade e infraestrutura. Temos avançado porque acreditamos que o professor é o retrato do nosso compromisso com a educação. É por eles, e por cada estudante, que seguimos firmes no trabalho de cuidar das pessoas”, concluiu.

A fala vem logo após uma grande conquista para a categoria dos profissionais da educação, que tiveram um grande reajuste salarial, após anos de reivindicações. O piso salarial na rede estadual passou a superar os R$4 mil (com R$4.027,76 iniciais), podendo chegar até R$7.878,31, dependendo do tempo de trabalho e também de suas gratificações. Apesar do avanço, o Acre ainda está abaixo do piso  nacional, que é de R$4.867,77

Confira toda a tabela de remuneração dos professores abaixo:

