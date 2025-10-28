Quem é o candidato de Bolsonaro ao Governo do Acre em 2026? Alan Rick responde

O senador Alan Rick foi o entrevistado do Em Cena, o podcast do ContilNet, nesta segunda-feira (27). Na ocasião em que foi abordada a questão das eleições de 2026, o político foi questionado sobre quem seria o candidato ou candidata ao Governo que teria o apoio de Bolsonaro ou do bolsonarismo.

Alan, que tem interesse na disputa, disse que a resposta está com a população, mas disse que segue o viés do conservadorismo e do liberalismo econômico, que são pontos ideológicos da direita brasileira.

“Quem vai dizer? Quem é o candidato que mais se alinha aos princípios da centro-direita e se alinha, como você falou, com o Bolsonaro, mas eu cito Tarcísio, Ratinho Júnior, Caiado e muitos outros? É a população que vai dizer. Quem sou eu para te responder isso? A população vai responder isso”, disse o senador.

“A população vai dizer, esse daqui tem não só no discurso, mas nas ações, aquilo que nós entendemos que tem a ver com esse viés conservador, esse viés de liberalismo econômico, de buscar o crescimento na esfera menos Estado e mais, quando eu falo menos Estado, menos a força estatal, a máquina estatal, e mais o povo livre empreendendo, gerando emprego. Isso que eu acho que a população do Acre quer. Nós temos que dar ao Acre a esperança realmente de que nós teremos projetos que vão gerar muito emprego, que vão trazer de volta a população que está indo embora para Santa Catarina, para o Nordeste, para o Sudeste do Brasil, pessoas que estamos perdendo porque não veem mais perspectiva de ficar no Acre”, acrescentou.

Alan disse que os candidatos ao Governo devem se concentrar em sanar problemas básicos enfrentados no Acre, como a questão do saneamento básico e a melhoria salarial dos servidores públicos, por exemplo.

“Isso só vai acontecer quando as pessoas que têm realmente a boa motivação estiverem unidas nesse grande projeto pelo Acre, nesse grande mutirão pelo Acre. Olha, nós podemos buscar resolver os nossos problemas básicos. É por isso que eu sempre digo, nós não podemos olhar para o futuro, olhar para um Acre que gera emprego, que atrai indústrias, que gera emprego, se nós não resolvermos os nossos problemas básicos. Nós temos que enfrentar isso com muita coragem”, pontuou.

“Durante muito tempo se empurrou com a barriga a questão do saneamento, a questão das nossas estradas vicinais, que são os nossos ramais. Enxugar gelo todo ano, tem que começar a enfrentar isso. Um projeto mesmo para a agricultura acreana, fortalecer o empreendedorismo no Estado e valorizar categorias de servidores públicos que estão há muito tempo desvalorizadas, categorias que não têm seus PCCRs aprovados. Então tudo isso tem que ser pensado e se valorizar para que o Acre consiga responder as demandas do povo”, finalizou.

Veja a entrevista a íntegra: