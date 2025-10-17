Quem matou Odete Roitman? A reviravolta que ninguém esperava

O remake de Vale Tudo (2025) prendeu os telespectadores até o último capítulo com o grande mistério: quem matou Odete Roitman? Durante semanas, fãs discutiram nas redes sociais, criando teorias sobre o destino da vilã interpretada por Débora Bloch.

Marco Aurélio (Alexandre Nero) surgiu como o principal suspeito, e cada cena final, exibida nesta sexta-feira (17), aumentava a tensão sobre seu envolvimento no suposto crime. A expectativa era enorme, e o público acompanhou cada detalhe com atenção. Contudo, foi confirmado que ele foi o responsável por atirar na vilã.

No desfecho, porém, a trama surpreendeu: Odete Roitman apareceu viva, “ressuscitando” e deixando claro que nem tudo era o que parecia. A revelação encerrou a história com uma reviravolta que promete ser lembrada pelos fãs da novela.

Veja o vídeo: