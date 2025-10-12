Ramon Dino conquista título inédito para o Brasil e faz história ao vencer o Olympia 2025

O fisiculturista acreano Ramon Dino, de 30 anos, fez história na madrugada deste domingo (12) ao conquistar o título do Mr. Olympia 2025, na categoria Classic Physique, o mais prestigiado campeonato de fisiculturismo do mundo.

A vitória marca um feito inédito para o Brasil, que nunca havia alcançado o topo da categoria. Nas prévias realizadas mais cedo, Ramon já demonstrava ser o grande favorito da disputa.

Ele se manteve nas posições centrais do call-out — momento em que os juízes avaliam os melhores competidores — em todos os confrontos, sinalizando a liderança que se confirmou no resultado final.

A conquista é resultado de anos de dedicação, já que o brasileiro conquistou dois tops 2 em anos anteriores, e coloca o Brasil entre as principais potências do fisiculturismo mundial.

Ramon Dino tornou-se um dos nomes mais populares do esporte nos últimos anos, colecionando fãs e inspirando uma nova geração de atletas brasileiros.