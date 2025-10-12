Ramon Dino é homenageado por autoridades do Acre após conquista histórica no Mr. Olympia

O fisiculturista acreano Ramon Dino, de 30 anos, se consagrou campeão do Mr. Olympia 2025, na categoria Classic Physique, em Las Vegas, na madrugada deste domingo (12). A vitória histórica rendeu manifestações de autoridades do Acre, que destacaram a trajetória de superação do atleta e a importância do esporte para a juventude do estado.

O governador Gladson Cameli parabenizou Ramon Dino, destacando o orgulho de ver um acreano brilhar internacionalmente: “É um orgulho imenso ver um acreano brilhar entre os melhores do mundo. Você é exemplo de superação e inspiração para todos nós!” Ele ressaltou que conquistas como a de Ramon demonstram que talento e dedicação podem levar jovens do Acre ao reconhecimento mundial, servindo de motivação para crianças e adolescentes em todo o estado.

A vice-governadora Mailza Assis fez uma declaração extensa, destacando que a vitória de Ramon Dino representa muito mais do que um título individual. Ela afirmou que “esse feito não é só do Ramon. É de toda uma comunidade que acreditou, mesmo quando tudo parecia impossível”, lembrando que muitos sonhos de crianças e jovens do estado foram deixados de lado por falta de apoio e estrutura. Mailza discorreu sobre a importância da vitória para dar esperança: a conquista de Ramon simboliza que é possível superar adversidades, que disciplina, esforço e coração podem levar ao topo, e que cada acreano se sente parte desse sucesso. Ela também destacou a necessidade de investimentos em infraestrutura esportiva, para que cada menino e menina que hoje treina sem equipamento, em quintais ou improvisadamente, possa ter oportunidades reais de desenvolvimento. Segundo ela, o talento no Acre é abundante, e é preciso que cada município, mesmo os menores, ofereça chances para que jovens atletas possam se formar e brilhar.

O senador Márcio Bittar ressaltou a trajetória de superação do campeão, comparando com sua própria história de vida no interior do Acre: “Ramon mostra que se ele pode sair lá de baixo e vencer no concurso mundial, os outros também podem.” Bittar relembrou sua experiência trabalhando ainda adolescente na zona rural, enfrentando dificuldades diárias, e afirmou que a vitória de Ramon é um exemplo vivo de que disciplina, sacrifício e dedicação podem transformar vidas. Ele destacou que conquistas como essa servem de inspiração não apenas para atletas, mas para toda a população acreana.

O secretário de Estado de Esporte e Lazer, Ney Amorim, afirmou que a vitória de Ramon Dino é resultado de perseverança e dedicação, ressaltando que o Acre possui muitos atletas que batalham diariamente para alcançar o topo. Ele destacou a importância de manter o incentivo ao esporte, afirmando que a conquista do campeão inspira crianças, jovens e atletas locais a acreditarem em seus sonhos e a se dedicarem, mesmo diante das dificuldades.

A vitória de Ramon Dino marca um momento histórico para o Acre e para o Brasil no fisiculturismo mundial. Mais do que um título, a conquista simboliza perseverança, dedicação e a força de uma comunidade inteira que torce e acredita nos talentos do estado, inspirando uma nova geração de atletas e reforçando a importância de apoio e estrutura para o desenvolvimento esportivo.