23/10/2025
Universo POP
Lorena Maria expõe MC Daniel e acusa cantor de tentar reduzir gastos com o filho: “Vexame”
Virou trend! Vendedor da Honda viraliza ao postar entrega de moto com cliente com saco na cabeça
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local

Réus são condenados a mais de 300 anos por tentativa de homicídio e tiroteio em Sena Madureira

Julgamento durou três dias e envolveu integrantes de facção que atuava no Segundo Distrito do município

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Após três dias de julgamento, o Tribunal do Júri de Sena Madureira proferiu, na noite de quinta-feira (23), sentenças que somadas ultrapassam 300 anos de prisão contra cinco réus acusados de integrar uma organização criminosa e de participarem de uma tentativa de homicídio e disparos em via pública ocorridos no ano passado na comunidade do Segundo Distrito. O julgamento foi conduzido pelo juiz Éder Viegas.

Segundo os autos, os acusados foram levados ao banco dos réus e, ao final das sessões, receberam penas individuais que variam de 35 a 101 anos. As penas aplicadas pelos crimes imputados a cada um dos réus foram as seguintes: José Fernando Vale da Silva — 35 anos; Railan Rodrigues da Silva — 35 anos; Antônio Eliomar da Silva Manuário — 71 anos; José Ribamar Queiroz da Silva — 101 anos; e Raí Queiroz da Silva — 60 anos.

Réus foram condenados por tentativa de homicídio e participação em tiroteio no Segundo Distrito de Sena Madureira; penas somadas ultrapassam 300 anos/Foto: Reprodução

A acusação sustentou no Tribunal que os réus integravam uma organização criminosa responsável por atos de violência na região do Segundo Distrito, entre eles disparos em via pública e uma tentativa de homicídio ocorrida no ano anterior. A instrução do processo, com apresentação de testemunhas e provas, teve sequência ao longo dos três dias do júri antes da leitura das sentenças. (Observação: a matéria restringe-se aos fatos já divulgados e não relata detalhes do conteúdo das provas ou dos depoimentos além do que consta nas comunicações oficiais.)

Logo após a leitura das penas, os condenados foram reconduzidos por policiais penais ao Presídio Evaristo de Moraes, onde já se encontravam custodiados desde as fases iniciais das investigações e prisões. A execução das penas e eventuais recursos cabíveis seguirão os trâmites previstos na legislação penal.

O caso reacende preocupações da comunidade do Segundo Distrito em relação à violência. Nos registros de segurança da região há outros episódios relacionados a confrontos e armas de fogo — por exemplo, ações policiais registradas em agosto de 2024, quando a Polícia Militar intensificou operações no bairro e apreendeu uma escopeta após um tiroteio, segundo comunicados do 8º BPM. Autoridades locais afirmaram, à época, que as operações continuariam sendo intensificadas para retomar o controle das áreas afetadas.

Representantes da segurança pública afirmam que operações e reforço de policiamento são medidas recorrentes enquanto houver indícios de atuação de facções que ameacem a ordem pública. Moradores do Segundo Distrito relatam nervosismo e expectativa de maior presença policial após o desfecho do julgamento, na esperança de redução nos confrontos e em atos de intimidação.

A defesa dos condenados pode apresentar recursos às decisões do Tribunal do Júri; o andamento desses recursos ficará registrado na comarca de Sena Madureira. Enquanto isso, as autoridades judiciárias e policiais seguem acompanhando os desdobramentos do caso e possíveis desmembramentos de investigações relacionadas. As informações são do Radar 104.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost