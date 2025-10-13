Rondônia tem concursos e seleções com salários de até R$ 14 mil

Três órgãos públicos em Rondônia estão com concursos e processos seletivos abertos neste mês de outubro. As oportunidades são para níveis fundamental, técnico, médio e superior, com salários que chegam a R$ 14 mil.

Confira os detalhes de cada edital 👇

Câmara Municipal de Porto Velho

O concurso público da Câmara Municipal de Porto Velho oferece 47 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, com salários que ultrapassam R$ 8 mil.

📅 Inscrições: até 30 de outubro

🌐 Local: site da banca organizadora

💰 Taxas de inscrição:

R$ 79,16 – nível médio/técnico

R$ 118,74 – nível superior

R$ 148,42 – cargo de Procurador

Prefeitura de Nova União

O processo seletivo da Prefeitura de Nova União oferta 11 vagas temporárias imediatas, além de cadastro reserva, para substituir contratos emergenciais que expiram até o segundo semestre de 2025.

💰 Salários: de R$ 539,34 a R$ 4.151,42

📅 Inscrições: de 13 a 17 de outubro, das 8h às 12h

📍 Local: entrega presencial da ficha e documentos, conforme edital

💸 Taxa: gratuita

🌄 Prefeitura de Costa Marques

A Prefeitura de Costa Marques abriu Processo Seletivo Simplificado com 58 vagas distribuídas entre as Secretarias Municipais de Administração, Educação, Saúde, Obras e Serviços Públicos, Assistência Social e Cidadania, além da Câmara Municipal.

💰 Salários: até R$ 14 mil

🎓 Escolaridade: fundamental, médio e superior

📅 Inscrições: de 6 a 20 de outubro, das 7h30 às 13h30

📍 Local: Sede da Prefeitura Municipal de Costa Marques, Avenida Chianca, nº 1381, Centro

💸 Taxa: gratuita

