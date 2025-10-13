13/10/2025
Rondônia tem concursos e seleções com salários de até R$ 14 mil

Câmara de Porto Velho e prefeituras de Nova União e Costa Marques estão com inscrições abertas; há vagas para todos os níveis de escolaridade

Três órgãos públicos em Rondônia estão com concursos e processos seletivos abertos neste mês de outubro. As oportunidades são para níveis fundamental, técnico, médio e superior, com salários que chegam a R$ 14 mil.

Prova — Foto: Freepik

Confira os detalhes de cada edital 👇

Câmara Municipal de Porto Velho

O concurso público da Câmara Municipal de Porto Velho oferece 47 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, com salários que ultrapassam R$ 8 mil.

📅 Inscrições: até 30 de outubro
🌐 Local: site da banca organizadora
💰 Taxas de inscrição:

  • R$ 79,16 – nível médio/técnico

  • R$ 118,74 – nível superior

  • R$ 148,42 – cargo de Procurador

Prefeitura de Nova União

O processo seletivo da Prefeitura de Nova União oferta 11 vagas temporárias imediatas, além de cadastro reserva, para substituir contratos emergenciais que expiram até o segundo semestre de 2025.

💰 Salários: de R$ 539,34 a R$ 4.151,42
📅 Inscrições: de 13 a 17 de outubro, das 8h às 12h
📍 Local: entrega presencial da ficha e documentos, conforme edital
💸 Taxa: gratuita

🌄 Prefeitura de Costa Marques

A Prefeitura de Costa Marques abriu Processo Seletivo Simplificado com 58 vagas distribuídas entre as Secretarias Municipais de Administração, Educação, Saúde, Obras e Serviços Públicos, Assistência Social e Cidadania, além da Câmara Municipal.

💰 Salários: até R$ 14 mil
🎓 Escolaridade: fundamental, médio e superior
📅 Inscrições: de 6 a 20 de outubro, das 7h30 às 13h30
📍 Local: Sede da Prefeitura Municipal de Costa Marques, Avenida Chianca, nº 1381, Centro
💸 Taxa: gratuita

Fonte: Editais oficiais / Prefeituras Municipais / Câmara de Porto Velho/ G1 RO
✍️ Redigido por ContilNet

