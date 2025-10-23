23/10/2025
Saerb realiza manutenção na ETA e começa a normalizar abastecimento em Rio Branco

A operação incluiu a limpeza dos decantadores e calhas, com retirada de lama e resíduos

Depois de mais de dez dias de redução no fornecimento de água em Rio Branco, o Serviço de Água e Esgoto (Saerb) informou, por meio de nota, que o abastecimento na capital está em processo de normalização. O problema foi causado pela alta turbidez do Rio Acre, excesso de lama e sedimentos, que dificultou o tratamento nas Estações de Tratamento de Água (ETAs).

Segundo o Saerb, a ETA II já opera em sua capacidade total de mil litros por segundo, enquanto a ETA I produz cerca de 578 litros por segundo, de um total de 600. A prefeitura reforçou que o sistema está sendo estabilizado e que o abastecimento deve voltar completamente ao normal nos próximos dias.

Rio Branco inicia normalização do abastecimento após limpeza nas estações de água | Foto: ContilNet

Ainda nesta quinta-feira (23), a ETA I passou por uma manutenção programada para melhorar a qualidade da água distribuída. A operação incluiu a limpeza dos decantadores e calhas, com retirada de lama e resíduos que acumulam durante o processo de tratamento. O serviço começou por volta das 13h30 e durou cerca de duas horas, retomando o funcionamento ainda na tarde desta quinta.

Durante o procedimento, o fornecimento foi temporariamente reduzido, mas equipes técnicas do Saerb acompanharam todo o trabalho para minimizar os impactos à população.

Confira a nota:

A Prefeitura de Rio Branco informa que, nesta quinta-feira (23), será realizada uma manutenção programada na Estação de Tratamento de Água (ETA I), com o objetivo de aperfeiçoar a qualidade da água distribuída e assegurar que o abastecimento chegue à população em condições ideais de consumo.

Durante o serviço, será feita a limpeza completa dos compartimentos da estação, incluindo as principais calhas e decantadores, com a remoção de lama e resíduos acumulados que podem comprometer a eficiência do sistema.

A manutenção exigirá a interrupção temporária da entrada de água na ETA, com início previsto para às 13h30 e duração aproximada de duas horas. A previsão é que, por volta das 16h, a estação retome suas atividades com capacidade total de 600 litros por segundo.

A operação contará com o apoio da equipe técnica interna e de colaboradores reforço, garantindo que o trabalho seja realizado com agilidade, segurança e o mínimo impacto possível no abastecimento.

A Prefeitura agradece a compreensão da população e reforça seu compromisso com a qualidade dos serviços públicos essenciais, especialmente o fornecimento de água tratada à comunidade rio-branquense.

