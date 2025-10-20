Sargento postou vídeo com amigo PM uma hora antes de ser morto por ele

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o sargento da Polícia Militar Eduardo Filipe Santiago Ferreira, de 42 anos, rindo e brincando com o amigo William Amaral da Conceição, o mesmo policial militar que, horas depois, o mataria a tiros na zona oeste do Rio de Janeiro, nesse domingo (19/10).

Assista:

A gravação, feita pelo próprio Santiago e compartilhada pouco antes do crime, mostra os dois em clima de descontração. O sargento William aparece segurando um copo com bebida enquanto conversa e sorri com o colega.

Os dois tinham uma relação de amizade antiga e eram compadres de batismo dos filhos. A motivação do crime ainda é desconhecida.

O crime

As imagens antecedem o crime ocorrido na madrugada de domingo (19/10), na Avenida Jambeiro, em Vila Valqueire, zona oeste do Rio. Segundo a Polícia Militar, os dois sargentos estavam de folga e haviam passado parte da noite em um bar antes da troca de tiros.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que os dois se desentenderam. Nas imagens, William sai de um carro parado no meio da avenida e grita “eu vou te matar”, enquanto Santiago tenta acalmar o colega, repetindo: “É o Santiago”.

Assista:

Poucos segundos depois, o policial é atingido por pelo menos oito disparos a queima-roupa e cai no chão. Ele morreu ainda no local.

Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados e encontraram os dois sargentos feridos. William Amaral da Conceição foi preso em flagrante. A Polícia Civil investiga o caso.

Leia também