Secretário quer ampliar rede de atendimento em saúde mental com CAPS infantil e serviço 24h

A Prefeitura de Rio Branco está em fase final de reestruturação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), com o objetivo de ampliar e qualificar os serviços de saúde mental oferecidos à população da capital. A informação foi confirmada pelo secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, durante a posse dos novos servidores efetivos da pasta.

O secretário destacou que a saúde mental tem ganhado mais espaço com o prefeito Bocalom/Foto: ContilNet

De acordo com o secretário, o município está promovendo uma série de melhorias estruturais e funcionais na rede. “Isso é a reestruturação da nossa Rede de Atenção Psicossocial, que é formada por um conjunto de equipamentos, entre eles o nosso CAPS Samaúma. Nós temos também a unidade de acolhimento e estamos em fase final para a implementação de um CAPS infantil e de uma residência terapêutica”, explicou.

Biths destacou que as mudanças fazem parte de um processo de fortalecimento dos serviços de saúde mental.

“Essa convocação de novos profissionais é uma parte desse processo. Nós estamos selecionando e identificando na rede aqueles profissionais que ainda necessitamos. Durante o mês de novembro, certamente o prefeito estará entregando para a sociedade uma nova estrutura de atenção psicossocial, que vai fazer com que o atendimento da saúde mental melhore muito na nossa capital”, afirmou.

O secretário também anunciou que o município passará a oferecer atendimento contínuo. “Estamos inaugurando um serviço 24 horas e habilitando o CAPS Samaúma do porte 2 para o porte 3. Isso vai garantir um serviço ativo, 24 horas por dia, e toda uma rede de apoio para os pacientes que demandam essa resposta da prefeitura”, disse.

Segundo Biths, o prefeito Tião Bocalom acompanha de perto o processo de expansão da rede. “O prefeito tem nos cobrado agilidade e está acompanhando esse trabalho de perto. Se tudo correr como planejado, até o final de novembro teremos passos concretos no sentido de ampliar e qualificar o serviço de saúde mental que a prefeitura oferta para a nossa população”, concluiu.

