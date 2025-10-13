Sede da Seagri passa por reforma e servidores atuarão em home office até sexta-feira

A Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri) anunciou que a sede do órgão, localizada na Avenida Nações Unidas, bairro Estação Experimental, em Rio Branco, passará por um processo de manutenção corretiva e adequação das instalações sanitárias a partir desta terça-feira (14).

Durante o período de reforma, os atendimentos presenciais da Seagri, da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e da Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (Cageacre) serão temporariamente suspensos. Os servidores dessas instituições atuarão em regime de home office até a próxima sexta-feira (17), garantindo a continuidade dos serviços de forma online.

Segundo o secretário de Estado de Agricultura, José Luís Tchê, a medida é necessária para melhorar as condições estruturais e de trabalho no local. A expectativa é que as atividades presenciais sejam retomadas na próxima semana, após a conclusão das adequações.

Nota de esclarecimento (íntegra):

A Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e a Presidente da Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (Cageacre) informam que a partir desta terça-feira,14, passarão por um processo de manutenção corretiva e adequação de instalações sanitárias na sede das instituições na Avenida Nações Unidas, Estação Experimental.

Por conta disso, todos os serviços dos referidos órgãos passam a funcionar de forma online, com os servidores atuando no sistema home office até a próxima sexta-feira, 17.

Rynaldo Lúcio dos Santos

Presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural

Pádua Cunha

Presidente da Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre

José Luís Tchê

Secretário de Estado de Agricultura