Sicredi Biomas encerra campanha Capital Premiado 2025 com sorteio de uma RAM Rampage 0km

A Sicredi Biomas encerrou mais uma edição da campanha Capital Premiado, campanha que transforma o investimento em Capital Social em grandes oportunidades de crescimento e prêmios exclusivos para os associados e associadas da Cooperativa. A entrega do prêmio final de 2025 aconteceu no dia 16 de outubro, no município de São José dos Quatro Marcos, em Mato Grosso, marcando o encerramento da campanha com a entrega do prêmio mais aguardado do ano: um automóvel modelo RAM Rampage 0KM.

O grande ganhador da edição foi o associado Assis do Nascimento, morador de São José dos Quatro Marcos (MT), que teve seu número da sorte gerado a partir do investimento realizado no Capital Social. O sorteio foi realizado de forma geral, contemplando associados de todas as regiões de atuação da Sicredi Biomas.

Lançada em janeiro, a campanha Capital Premiado 2025 ofereceu diversas possibilidades de premiação ao longo do ano, incentivando os associados a investirem no próprio futuro e contribuírem para o fortalecimento da Cooperativa de forma conjunta. A cada R$ 50,00 integralizados no Capital Social, os participantes receberam um número da sorte para concorrer a prêmios como dois automóveis Fiat Fastback 0KM, quatro motocicletas Shineray SE1 Electric 2025 e doze iPhones 15 (128 GB), além do grande prêmio final, o automóvel RAM Rampage 2025.

Para o presidente da Sicredi Biomas, Eduardo Ferreira, a campanha representa mais do que a entrega de prêmios: é uma forma de fortalecer o vínculo com os associados e estimular o crescimento coletivo. “O Capital Premiado é uma oportunidade para que nossos associados invistam no seu patrimônio, contribuam com o fortalecimento da Cooperativa e ainda concorram a prêmios que transformam vidas. Cada sorteio é a celebração do cooperativismo e do compromisso que o Sicredi tem com o desenvolvimento regional”, destacou o presidente.

Ao longo das edições, o Capital Premiado se consolidou como uma das principais campanhas de incentivo da Sicredi Biomas, reforçando a importância do investimento em Capital Social, um recurso que retorna em benefícios para toda a comunidade, por meio da ampliação dos produtos, serviços e programas sociais da Cooperativa.

