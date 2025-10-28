28/10/2025
Socorro Neri marca presença em jantar de gala nos EUA e posa com ator Harrison Ford

Vice-presidente do Parlamento Amazônico esteve em Washington, D.C., debatendo a preservação da Amazônia e interagindo com o ator Harrison Ford

A deputada federal Socorro Neri, vice-presidente do Parlamento Amazônico, participou do Jantar de Gala do Congresso Americano pela Conservação Ambiental, realizado em Washington, D.C, na noite desta terça-feira (28).

Socorro Neri posa ao lado de Harrison Ford durante o Jantar de Gala do Congresso Americano pela Conservação Ambiental, em Washington, D.C/Foto: Reprodução

Durante o evento, Neri teve a oportunidade de conversar sobre a importância da preservação da Amazônia e destacou a relevância do diálogo internacional para a proteção da floresta. O encontro contou ainda com a participação do ator Harrison Ford, que fez uma fala considerada excelente e importante sobre o tema ambiental, segundo Neri.

Socorro Neri foi convidada pelo ICCF Group para representar o Brasil e a região amazônica, reforçando o papel da deputada como uma das líderes na defesa ambiental.

