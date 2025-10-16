Suspeito de homicídio reage à prisão e é contido pela Polícia Civil em Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil do Acre, por meio do Núcleo de Patrimônio (Nepatri), unidade especializada em investigações patrimoniais, cumpriu na manhã desta quarta-feira (15) um mandado de prisão preventiva contra T.R.S., investigado por homicídio.

O suspeito foi localizado em frente ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Durante a abordagem, ele resistiu à prisão, sendo necessário o uso da força gradual e progressiva por parte dos policiais para contê-lo de forma segura. Em razão da resistência, T.R.S. também foi autuado pelo crime de resistência à prisão.

Após ser contido, o investigado foi conduzido à Delegacia Geral de Polícia Civil, onde permanecerá à disposição da Justiça e será apresentado em audiência de custódia para o cumprimento da medida cautelar.