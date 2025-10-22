Suspeito tenta furtar pistola de policial e acaba baleado por disparo acidental; VÍDEO

Um roubo que deu errado chamou atenção em Cruzeiro do Sul nesta quarta-feira (22). Um homem ficou ferido depois de tentar levar a arma de um policial militar, que naquele momento participava de um treinamento em uma academia local.

O incidente ocorreu quando o suspeito encontrou a pistola no interior do carro do policial, estacionado próximo à Top Fitness, e decidiu levá-la. Durante a tentativa de esconder a arma na cintura, o equipamento disparou, atingindo a própria perna do suspeito.

O SAMU foi acionado e prestou atendimento no local, antes de encaminhar o homem ao Hospital do Juruá. Ele permanece sob custódia, enquanto a Polícia Civil investiga tanto o furto quanto as circunstâncias do disparo.

O policial conseguiu recuperar seu armamento, e agora a investigação também avaliará a forma como a arma foi deixada no veículo. Com informações do site Juruá em Tempo.

Veja o vídeo: