Técnico de time que venceu o Palmeiras na Libertadores iniciou carreira no Rio Branco FC

25/10/2025
Universo POP
A jornada do técnico brasileiro é marcada por conquistas e desafios superados em clubes de diversos países/Foto: Reprodução

Tiago Nunes, atual treinador da Liga Desportiva Universitária (LDU), está a um passo da final da Copa Libertadores. Após vitória de 3 a 0 no jogo de ida, em Quito, contra o Palmeiras, o time pode perder de até dois gols de diferença que estará presente na decisão do campeonato, realizada em Lima, no Peru.

Porém, um fato curioso sobre o treinador brasileiro que está em terras equatorianas, é que ele iniciou sua carreira profissional no Rio Branco Futebol Clube, no Acre, em 2010. Naquela temporada, Nunes levou a equipe à conquista do Campeonato Acreano, seu primeiro título como técnico profissional, com uma campanha praticamente invicta: 11 vitórias e 1 empate. Esse sucesso no Rio Branco marcou o início de uma carreira promissora e abriu portas para desafios em clubes de maior expressão.

Após experiências em clubes do interior do Rio Grande do Sul e no Grêmio nas categorias de base, Tiago Nunes consolidou sua carreira no Athletico Paranaense, onde conquistou títulos importantes, como a Copa Sul-Americana (2018) e a Copa do Brasil (2019). Com passagens pelo Corinthians, Ceará, Sporting Cristal (Peru) e Universidad Católica (Chile), o técnico acumulou experiência nacional e internacional, tornando-se referência no comando de equipes competitivas.

Atualmente, sob seu comando, a LDU tem se destacado na Copa Libertadores de 2025, eliminando adversários tradicionais como Botafogo e São Paulo. O treinador agora se aproxima de uma possível vaga na final, levando a LDU a sonhar com mais um título internacional.

O percurso de Tiago Nunes, que começou no futebol acreano, mostra como a dedicação e os resultados podem projetar um treinador aos maiores palcos do futebol sul-americano. Do Campeonato Acreano à porta da final da Libertadores, Nunes segue consolidando uma carreira marcada por conquistas e desafios superados, servindo de inspiração para técnicos que iniciam suas trajetórias em clubes menores.

