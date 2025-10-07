Temporal à vista: Inmet emite alerta para chuvas e ventos fortes em 16 cidades do Acre

O tempo deve mudar em boa parte do Acre nas próximas horas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para chuvas intensas e ventos fortes, que atinge 16 municípios do estado, incluindo as principais cidades acreanas, como Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasiléia, Tarauacá e Sena Madureira.

A previsão indica volumes de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros em 24 horas, além de rajadas de vento que podem variar de 40 a 60 km/h. O aviso segue em vigor até as 10h desta quarta-feira (8).

O fenômeno pode provocar alagamentos, quedas de galhos de árvores, descargas elétricas e até interrupções temporárias no fornecimento de energia elétrica, segundo o Inmet.

Diante das condições adversas, o órgão orienta que a população não busque abrigo debaixo de árvores durante as tempestades, evite estacionar veículos próximos a estruturas metálicas, torres de energia ou placas de propaganda e desligue aparelhos eletrônicos da tomada enquanto houver incidência de raios.

O alerta abrange os municípios de Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Feijó, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Senador Guiomard, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

Em caso de situação de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil, pelo número 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.