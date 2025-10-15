15/10/2025
Tenda de Umbanda repudia ação de influenciador que se vestiu de “pai de santo” em Câmara Municipal

Blogueiro é convidado a se retratar publicamente pelo conteúdo do vídeo

A Tenda de Umbanda Mãe Maria, instituição religiosa de matriz africana sediada em Sena Madureira, publicou nesta terça-feira (14) uma nota de repúdio contra o vídeo divulgado pelo blogueiro Raynery Cunha, que aparece vestido de “pai de santo” e simulando uma “benzedura” dentro da Câmara Municipal da cidade.

Blogueiro aparece vestido de “pai de santo” e simula ritual dentro da Câmara de Sena Madureira/Foto: Reprodução

No comunicado, a entidade classificou o conteúdo como “caricato e desrespeitoso”, afirmando que a fé “não deve ser motivo de chacota”. A nota destaca ainda que os ritos e símbolos da Umbanda representam espiritualidade, caridade e amor, princípios que devem ser tratados com respeito.

A instituição também lembrou que a liberdade religiosa é garantida pela Constituição Federal, e que a Lei nº 7.716/1989 considera crime qualquer ato de discriminação ou preconceito motivado por religião.

LEIA MAIS SOBRE O CASO: Humorista entra como pai de santo e ‘benze’ Câmara de Sena Madureira após briga entre vereadores

A Tenda de Umbanda Mãe Maria convidou o blogueiro a fazer uma retratação pública, reforçando que acredita no diálogo como caminho de reparação. No entanto, informou que, caso isso não ocorra, poderá recorrer às medidas legais cabíveis.

Por fim, o grupo religioso reafirmou a necessidade de respeito entre todos os credos e destacou que o combate à intolerância religiosa é um compromisso que deve ser assumido por toda a sociedade.

VEJA NOTA NA ÍNTEGRA

