Tenda de Umbanda repudia ação de influenciador que se vestiu de “pai de santo” em Câmara Municipal

A Tenda de Umbanda Mãe Maria, instituição religiosa de matriz africana sediada em Sena Madureira, publicou nesta terça-feira (14) uma nota de repúdio contra o vídeo divulgado pelo blogueiro Raynery Cunha, que aparece vestido de “pai de santo” e simulando uma “benzedura” dentro da Câmara Municipal da cidade.

No comunicado, a entidade classificou o conteúdo como “caricato e desrespeitoso”, afirmando que a fé “não deve ser motivo de chacota”. A nota destaca ainda que os ritos e símbolos da Umbanda representam espiritualidade, caridade e amor, princípios que devem ser tratados com respeito.

A instituição também lembrou que a liberdade religiosa é garantida pela Constituição Federal, e que a Lei nº 7.716/1989 considera crime qualquer ato de discriminação ou preconceito motivado por religião.

A Tenda de Umbanda Mãe Maria convidou o blogueiro a fazer uma retratação pública, reforçando que acredita no diálogo como caminho de reparação. No entanto, informou que, caso isso não ocorra, poderá recorrer às medidas legais cabíveis.

Por fim, o grupo religioso reafirmou a necessidade de respeito entre todos os credos e destacou que o combate à intolerância religiosa é um compromisso que deve ser assumido por toda a sociedade.

