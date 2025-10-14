Humorista entra como pai de santo e ‘benze’ Câmara de Sena Madureira após briga entre vereadores

O humorista acreano Raynery Cunha, de nome artístico Pai Raynery, conhecido pelo seu jeito irreverente nas redes sociais, voltou a movimentar a Câmara Municipal de Sena Madureira nesta terça-feira (14), mas desta vez de forma bem-humorada e simbólica. Vestido de pai de santo, ele entrou no plenário com o objetivo de “benzer” a Casa Legislativa, numa referência à briga física ocorrida na semana passada entre os vereadores Denis Araújo e Maycon Moreira.

Relembre: Pancadaria: vereadores de Sena Madureira trocam socos e chutes em plena sessão da Câmara

O episódio da briga, registrado na última terça-feira (7), teve origem em divergências políticas e no debate sobre a tramitação de um projeto de lei na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), presidida por Maycon. Durante a sessão, socos, murros e chutes foram registrados dentro do plenário, evidenciando o clima de rivalidade política entre a base aliada do prefeito e a oposição.

Em seu ato desta segunda-feira, Raynery trouxe um tom bem-humorado ao ambiente, sem se envolver diretamente em qualquer conflito. Com o traje característico de pai de santo, ele percorreu o plenário e chamou a atenção de vereadores e servidores, que se dividiram entre surpresa e risadas, mas logo foi retirado pelos seguranças da casa.

Saiba mais: “Fecharam um hospício e soltaram os doidos em Sena”: humorista faz desabafo nas redes sociais

O humorista evidencia a iniciativa ser de caráter simbólico, buscando “apaziguar” o ambiente e fazer uma crítica bem-humorada à tensão política local.

Veja o vídeo: