Tensão na mesa: Leôncio rebate Joabe após ser chamado de “irrelevante” na Câmara de Rio Branco

O vice-presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Leôncio Castro, reagiu nesta terça-feira (21) às declarações do presidente da Casa, Joabe Lira, que insinuou publicamente durante sessão, que o parlamentar seria “irrelevante”.

Durante o uso da tribuna, Leôncio fez um discurso em defesa de sua trajetória e criticou o que classificou como uma tentativa de desqualificação pessoal. “Para responder o ilustre presidente, realmente eu não tenho, segundo ele, relevância política. Mas trabalho desde os oito anos de idade, sempre fui empresário e sempre atuei na iniciativa privada”, declarou o parlamentar.

Leôncio disse ter orgulho de sua trajetória fora da política e aproveitou para alfinetar o presidente, insinuando que Joabe Lira teria sido beneficiado por influencia do atual prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom.

“Nunca fui secretário porque nunca tive papai para me indicar, como o papai também indicou o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco”, afirmou.

O vice-presidente destacou que nunca dependeu de cargos públicos para construir sua carreira e que seu trabalho como vereador é pautado pela independência. “Tenho muito orgulho de vir da iniciativa privada, de ser empresário há muitos anos. Nunca ocupei cargo público nesse sentido, e discuto qualquer tema com tranquilidade”, completou.

A fala de Leôncio ocorreu em tom de resposta direta à provocação de Joabe Lira, e o clima entre os dois parlamentares expôs uma nova tensão interna dentro da mesa diretora da Câmara de Rio Branco. Após o pronunciamento, Leôncio devolveu a condução dos trabalhos ao presidente, encerrando o assunto no plenário.