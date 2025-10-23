TikTok traz ‘Aulão do Enem’ para Rio Branco com ingressos gratuitos; veja como participar

O TikTok Brasil vai levar, nos dias 1º e 2 de novembro, o “Aulão do Enem” para Rio Branco. As aulas intensivas serão exibidas no Cine Araújo – Multiplex ViaVerde Shopping, com ingressos gratuitos disponíveis para estudantes interessados em se preparar para a prova.

No país, o evento será transmitido em 48 salas de cinema de 32 cidades, incluindo todas as capitais, com quase 30 mil ingressos gratuitos por dia. O objetivo é complementar os estudos dos alunos de forma leve, utilizando a linguagem e os recursos da plataforma, que registrou crescimento expressivo de conteúdos educacionais em 2025.

O “Aulão do TikTok” contará com oito professores criadores de conteúdo na plataforma, que ministrarão aulas de revisão do Enem divididas por áreas do conhecimento. No dia 1º, as aulas abordarão Ciências Humanas, com História, Geografia, Português e Redação.

Já no dia 2, será a vez das Ciências da Natureza e Matemática, incluindo Biologia, Química, Física e Matemática.

Além das aulas presenciais, os estudantes poderão acompanhar a transmissão ao vivo pelo perfil do TikTok Brasil, garantindo acesso a quem não estiver nos cinemas. Cada CPF poderá retirar até dois ingressos por dia, com opção de participar em um ou nos dois dias do evento.

O projeto tem curadoria pedagógica de Ana Carlota, coordenadora pedagógica do Colégio São Luís e do Instituto Omunga, e conta com apoio do Anglo, que irá oferecer 20 mil bolsas integrais para cursos online de revisão do Enem, após os aulões.

Além das aulas, o TikTok promoverá a campanha #AprendaNoTikTok, que premiará 15 criadores de conteúdo educacional com um total de R$75 mil, incentivando vídeos pedagógicos de alta qualidade nas áreas de Matemática, Ciências Humanas e Linguagens e Sustentabilidade.

“Queremos transformar o tempo do estudante em aprendizado de forma divertida e acessível, utilizando a plataforma como aliada na preparação para o Enem”, afirma Daniel Dränger, líder de marketing do TikTok no Brasil.

Os ingressos podem ser retirados através do Sympla, e todos os detalhes sobre horários, inscrições e conteúdos estão disponíveis nos perfis oficiais do TikTok e do Anglo no Brasil.