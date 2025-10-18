Trabalhador sofre graves queimaduras após incêndio em barco que levava combustível e pessoas

Um grave acidente foi registrado na tarde da última sexta-feira (10) às margens do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul. Francisco Edinelson Lima do Rosário, funcionário de uma embarcação que transportava combustível e passageiros para o município de Marechal Thaumaturgo, sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau após um incêndio acidental no barco onde trabalhava.

De acordo com a esposa da vítima, Maria Rosineire Saboia da Silva, o fogo começou pouco depois do abastecimento da embarcação. Ela relatou que Edinelson tentou preparar um café para a tripulação, mas a roupa ainda estava impregnada de gasolina. “Eles tinham acabado de encher os tanques e ele foi fazer um café. A roupa dele ainda estava molhada de combustível, e quando riscou o isqueiro, o fogo subiu em cima dele”, contou emocionada.

Ainda segundo Rosineire, algumas pessoas chegaram a sugerir que o incêndio teria sido provocado por um vazamento de gás, mas ela nega essa versão. “Disseram que foi a botija, mas a gente sabe que foi gasolina. Pediram pra ele dizer que era gás pra não dar prejuízo, mas o que pegou fogo foram os vapores da gasolina”, afirmou.

Edinelson foi socorrido imediatamente e levado ao Hospital do Juruá, onde permanece internado em estado grave. Ele já passou por duas cirurgias e deve ser submetido a novos procedimentos nos próximos dias. A esposa, que o acompanha em Cruzeiro do Sul, contou que o casal é de Marechal Thaumaturgo e tem uma filha de apenas um ano.

Comovidos com a situação, amigos e familiares lançaram uma campanha solidária nas redes sociais para ajudar nas despesas da família durante o período de tratamento. “Eles estão enfrentando um momento muito difícil. Qualquer ajuda é bem-vinda, seja em orações ou contribuição financeira”, diz a mensagem compartilhada online. As doações podem ser feitas via Pix pelo número 703.194.792-85.

O caso também reacende o debate sobre a falta de segurança e fiscalização nas embarcações que transportam combustível na região do Juruá. Moradores relatam que o manuseio inadequado da gasolina é uma prática comum e cobram uma atuação mais rigorosa dos órgãos competentes para prevenir novas tragédias.