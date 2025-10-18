18/10/2025
Universo POP
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira

Trabalhador sofre graves queimaduras após incêndio em barco que levava combustível e pessoas

Francisco Edinelson, de Marechal Thaumaturgo, teve queimaduras de 2º e 3º grau após incêndio em barco no Rio Juruá

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um grave acidente foi registrado na tarde da última sexta-feira (10) às margens do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul. Francisco Edinelson Lima do Rosário, funcionário de uma embarcação que transportava combustível e passageiros para o município de Marechal Thaumaturgo, sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau após um incêndio acidental no barco onde trabalhava.

De acordo com a esposa da vítima, Maria Rosineire Saboia da Silva, o fogo começou pouco depois do abastecimento da embarcação. Ela relatou que Edinelson tentou preparar um café para a tripulação, mas a roupa ainda estava impregnada de gasolina. “Eles tinham acabado de encher os tanques e ele foi fazer um café. A roupa dele ainda estava molhada de combustível, e quando riscou o isqueiro, o fogo subiu em cima dele”, contou emocionada.

Francisco Edinelson, de Marechal Thaumaturgo, teve queimaduras de 2º e 3º grau após incêndio em barco no Rio Juruá/Foto: Reprodução

Ainda segundo Rosineire, algumas pessoas chegaram a sugerir que o incêndio teria sido provocado por um vazamento de gás, mas ela nega essa versão. “Disseram que foi a botija, mas a gente sabe que foi gasolina. Pediram pra ele dizer que era gás pra não dar prejuízo, mas o que pegou fogo foram os vapores da gasolina”, afirmou.

Edinelson foi socorrido imediatamente e levado ao Hospital do Juruá, onde permanece internado em estado grave. Ele já passou por duas cirurgias e deve ser submetido a novos procedimentos nos próximos dias. A esposa, que o acompanha em Cruzeiro do Sul, contou que o casal é de Marechal Thaumaturgo e tem uma filha de apenas um ano.

Comovidos com a situação, amigos e familiares lançaram uma campanha solidária nas redes sociais para ajudar nas despesas da família durante o período de tratamento. “Eles estão enfrentando um momento muito difícil. Qualquer ajuda é bem-vinda, seja em orações ou contribuição financeira”, diz a mensagem compartilhada online. As doações podem ser feitas via Pix pelo número 703.194.792-85.

O caso também reacende o debate sobre a falta de segurança e fiscalização nas embarcações que transportam combustível na região do Juruá. Moradores relatam que o manuseio inadequado da gasolina é uma prática comum e cobram uma atuação mais rigorosa dos órgãos competentes para prevenir novas tragédias.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost