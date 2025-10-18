18/10/2025
Tragédia na BR-423: tombamento de ônibus deixa 15 mortos e vários feridos

Equipes da PRF, Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia Civil atenderam a ocorrência

Um grave acidente envolvendo um ônibus de turismo ocorreu na BR-423, entre os municípios de Paranatama e Saloá, no Agreste de Pernambuco, na noite desta sexta-feira (17). O trecho, conhecido como Serra dos Ventos, foi palco do tombamento do veículo, que transportava mais de 30 passageiros, segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O ônibus havia saído de Brumado (BA) com destino a Santa Cruz do Capibaribe (PE), onde o grupo teria feito compras, e retornava para a Bahia quando aconteceu o acidente. Equipes da PRF, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU, Instituto de Criminalística (IC) e Polícia Civil foram acionadas para prestar atendimento e socorro às vítimas.

Equipes da PRF, Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia Civil atenderam a ocorrência/Foto: Reprodução

O Corpo de Bombeiros informou que recebeu o chamado por volta das 20h e mobilizou cinco viaturas, incluindo unidades de salvamento, resgate e comando operacional, para atender a ocorrência. Os feridos foram levados para hospitais em Paranatama, Iati e Garanhuns, mas até o momento não há detalhes sobre a identidade de todas as vítimas nem sobre o estado de saúde dos sobreviventes.

Segundo o policial rodoviário Luciano Holanda, chefe de Policiamento e Fiscalização da PRF em Garanhuns, o ônibus era fretado, contava com autorização válida para transporte de passageiros e havia sido contratado especificamente para essa viagem.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil e pelo Instituto de Criminalística, que devem apurar fatores que contribuíram para o tombamento do veículo.

