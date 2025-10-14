Tribunal de Justiça do Acre considera ilegal a greve dos servidores da Educação de Cruzeiro do Sul

O Tribunal de Justiça do Acre considerou ilegal a greve dos servidores da educação municipal de Cruzeiro do Sul. A decisão desta terça-feira, 14, impõe ao sindicato da categoria a obrigação de suspender imediatamente o movimento e garantir o retorno dos profissionais às atividades. Em caso de descumprimento, foi fixada multa diária de R$ 10 mil.

O desembargador Samoel Evangelista foi responsável pela decisão, que também proíbe o sindicato de realizar ocupações em prédios públicos ou aglomerações em ruas e praças. Caso essa ordem não seja respeitada, a desmobilização dos grevistas poderá ser autorizada, com possível apoio policial.

Para muitos pais, a continuidade das aulas representa um alívio. Maria Shirley de Azevedo, autônoma de 39 anos, destaca a importância da permanência das atividades na Escola Maria Terezinha de Jesus Saavedra, onde sua filha estuda. “Muitas mães precisam trabalhar e não têm com quem deixar os filhos. É fundamental que eles estejam na escola, aprendendo e em um ambiente seguro, longe de riscos como abuso ou envolvimento com drogas”, afirma.

A Secretária de Educação, Rosa Lebre diz que a gestão negociou com os grevistas.

“ Nós já atendemos à pauta da categoria e em janeiro podemos dar o percentual de aumento de acordo com o piso do magistério dos professores provisórios, que é a reivindicação da categoria. Agora queremos concluir o ano letivo da melhor forma para todos“, pontuou a secretária de Educação de Cruzeiro do Sul, Rosa Lebre.

Em meio à greve de professores provisórios cerca de 80% das escolas municipais já estavam funcionando normalmente. Nesta terça-feira das 98 unidades de ensino, 74 continuaram com aulas regulares. A administração municipal assegura que a paralisação não comprometerá o cronograma escolar, que visa concluir o ano letivo até 20 de dezembro.