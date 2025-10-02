Trio é preso em Porto Velho com drogas, injeções e arma roubada de policial do Acre

Três suspeitos foram presos na noite de quarta-feira (1º) em uma residência localizada na Rua Torres, no bairro Cascalheira, zona Leste de Porto Velho (RO). A ação policial resultou na apreensão de drogas, armas de fogo e materiais utilizados no tráfico.

De acordo com a ocorrência, os policiais encontraram vários tabletes de maconha enterrados no quintal da casa. No local também estavam uma pistola calibre .40, que havia sido roubada de um policial penal do Acre, uma espingarda e mais de 250 ampolas contendo THC (Tetrahidrocanabinol), principal substância psicoativa da maconha.

Além disso, foram recolhidos outros itens usados para a comercialização de entorpecentes. Um dos acusados cumpria medida judicial e estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

Os três homens receberam voz de prisão e foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes para os procedimentos legais.

Com informações do Rondônia Ao Vivo