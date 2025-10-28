Uber vai lançar ferramenta que permite escolher apenas mulheres motoristas

A Uber vai incluir no aplicativo a opção para que clientes escolham motoristas mulheres para as viagens. A iniciativa visa garantir a segurança e a tranquilidade de usuárias mulheres e pessoas não binárias durante os trajetos.

Ainda não há previsão de implementação. “Escolhemos cidades que são representativas, que vão nos trazer aprendizados, e vamos evoluindo gradativamente”, diz Silvia Penna, diretora de operações no Brasil.

Essas mesmas cidades também terão a opção de preferência por mulheres, ou seja, o aplicativo vai priorizar uma motorista mulher na solicitação das viagens de UberX, mas não garante que a corrida será necessariamente realizada por uma motorista.

Durante um evento promovido na manhã desta terça-feira (28) pela empresa, foram apresentadas pesquisas que mostram como o público feminino se sente inseguro em deslocamentos.

Uma prévia de uma pesquisa do Instituto Patrícia Galvão e Locomotiva, que será divulgada em novembro e foi apresentada durante o evento, mostra que 98% das mulheres que saem à noite para lazer sentem medo de sofrer alguma violência em seus deslocamentos.

O levantamento indica ainda que 99% dessas mulheres adotam alguma estratégia de segurança em seus deslocamentos e que 90% delas já sofreram algum tipo de violência nessas situações.

Hoje, a plataforma possui em sua base apenas 8% de motoristas mulheres. Por isso, trata a novidade como um projeto-piloto, afirmando que pode não haver disponiblidade em locais e horários específicos.

Nesses casos, a plataforma vai perguntar se pode conectar a usuária a motoristas homens.

Segundo Penna, desde 2019, a plataforma aumentou em 160% o número de motoristas mulheres.