Ufac abre inscrições para o Mestrado Profissional em Administração Pública com 600 vagas

O processo seletivo segue aberto de 20 de outubro a 10 de dezembro de 2025

A Universidade Federal do Acre (Ufac) anunciou a abertura das inscrições para o Exame Nacional de Acesso (ENA) 2026.1 do Mestrado Profissional em Administração Pública (PROFIAP). O processo seletivo segue aberto de 20 de outubro a 10 de dezembro de 2025.

O curso é destinado a profissionais interessados em aprimorar seus conhecimentos na gestão pública, oferecendo formação voltada à eficiência, transparência e inovação na administração governamental.

A taxa de inscrição é de R$ 200,00, e o período para solicitação de isenção da taxa vai de 24 a 28 de novembro de 2025. Segundo o edital, o critério de seleção será o resultado do Teste ANPAD, com pontuações obtidas entre novembro de 2023 e novembro de 2025. A nota mínima exigida é de 250 pontos.

Ao todo, serão ofertadas 600 vagas, distribuídas entre ampla concorrência, ações afirmativas e servidores públicos.

Mais informações e o formulário de inscrição estão disponíveis no site oficial: profiap.org.br/ena-2026-1.

