Ufac abre seleção para mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens no campus de Cruzeiro do Sul

A Universidade Federal do Acre (Ufac) publicou o edital nº 41/2025, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propeg), para o processo seletivo do Mestrado Profissional em Ensino de Humanidades e Linguagens (PPEHL). O curso é sediado no campus Floresta, em Cruzeiro do Sul, e oferece 28 vagas para a turma de 2026, distribuídas em três linhas de pesquisa.

As inscrições são gratuitas e estarão abertas de 13 de novembro a 13 de dezembro de 2025, exclusivamente pelo site: sistemas.ufac.br/ppehl. O curso tem duração de 24 meses e requer dedicação presencial dos alunos às atividades acadêmicas.

Linhas de pesquisa e ações afirmativas

As vagas estão organizadas da seguinte forma:

Ensino, Humanidades, Processos Educativos e Culturas – 10 vagas

Estudos Literários: Ensino, Linguagens e Culturas – 8 vagas

Estudos Linguísticos: Ensino, Linguagens e Culturas – 10 vagas

Seguindo a política de inclusão da Ufac, 25% das vagas são reservadas para ações afirmativas, contemplando pessoas negras, indígenas, quilombolas, com deficiência e pessoas trans.

O processo seletivo será composto por três etapas:

Prova escrita – prevista para 25 de janeiro de 2026, na Unidade Marechal Cândido Rondon, em Cruzeiro do Sul;

Avaliação do projeto de pesquisa;

Análise do currículo Lattes.

O resultado final será divulgado até o dia 3 de abril de 2026, com matrículas programadas para o mesmo mês.

Reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o PPEHL tem como foco o desenvolvimento de pesquisas voltadas ao ensino e às linguagens na Amazônia, considerando as realidades educacionais e culturais do Acre. O objetivo é formar profissionais capazes de atuar criticamente nos contextos escolares e acadêmicos da região, promovendo a interdisciplinaridade e a valorização das culturas locais.

O edital completo, bem como os anexos e outras informações, estão disponíveis no site oficial da Ufac: www.ufac.br.