Ufac: inscrições para Processo Seletivo para Professor encerram nesta quarta-feira

A Universidade Federal do Acre (UFAC) publicou edital de Processo Seletivo para contratação de Professor Substituto em diversas áreas do conhecimento. As inscrições serão realizadas on-line, de 7 a 15 de outubro de 2025, mediante taxa de R$ 80,00.

Vagas por área

Engenharia Elétrica — Eletrônica

Engenharia Elétrica — Eletrotécnica

Engenharia Elétrica — Telecomunicações

Engenharia Civil — Estruturas

Matemática — Educação Matemática

Matemática

Geografia Física

Geografia Humana

Educação Especial

Psicologia da Educação

Educação Musical

Práticas Interpretativas/Violão

Práticas Interpretativas/Piano

Cirurgia Geral

Enfermagem na Atenção à Saúde nos diversos ciclos de vida (ênfase hospitalar)

Ginecologia e Obstetrícia

Nutrição Humana e Esportiva

Língua Inglesa e respectivas literaturas

Produção Vegetal

Matemática e Estatística

Requisitos, carga horária e salários

Requisitos: graduação na área de atuação (e demais exigências do edital).

Jornada: 20 a 40 horas semanais .

Remuneração: R$ 3.090,43 a R$ 9.058,29 (conforme titulação, regime e área).

Cronograma de seleção

Inscrições: 7 a 15/10/2025 (on-line).

Etapas: prova escrita , prova prática , prova didática , seminário e entrevista .

Período das avaliações: 27/10 a 11/11/2025.

Para mais informações (requisitos específicos, documentação, critérios de pontuação e cronograma detalhado), consulte o edital completo.

Links

Fontes: PCI Concursos

✍️ Redigido por ContilNet Notícias