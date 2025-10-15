15/10/2025
Ufac: inscrições para Processo Seletivo para Professor encerram nesta quarta-feira

Remuneração vai de R$ 3.090,43 a R$ 9.058,29, para jornadas de 20 a 40 horas semanais; seleção inclui provas escrita, prática, didática, seminário e entrevista

A Universidade Federal do Acre (UFAC) publicou edital de Processo Seletivo para contratação de Professor Substituto em diversas áreas do conhecimento. As inscrições serão realizadas on-line, de 7 a 15 de outubro de 2025, mediante taxa de R$ 80,00.

Sede do Campus Rio Branco da Ufac/Foto: Reprodução

Vagas por área

  • Engenharia Elétrica — Eletrônica

  • Engenharia Elétrica — Eletrotécnica

  • Engenharia Elétrica — Telecomunicações

  • Engenharia Civil — Estruturas

  • Matemática — Educação Matemática

  • Matemática

  • Geografia Física

  • Geografia Humana

  • Educação Especial

  • Psicologia da Educação

  • Educação Musical

  • Práticas Interpretativas/Violão

  • Práticas Interpretativas/Piano

  • Cirurgia Geral

  • Enfermagem na Atenção à Saúde nos diversos ciclos de vida (ênfase hospitalar)

  • Ginecologia e Obstetrícia

  • Nutrição Humana e Esportiva

  • Língua Inglesa e respectivas literaturas

  • Produção Vegetal

  • Matemática e Estatística

Requisitos, carga horária e salários

  • Requisitos: graduação na área de atuação (e demais exigências do edital).

  • Jornada: 20 a 40 horas semanais.

  • Remuneração: R$ 3.090,43 a R$ 9.058,29 (conforme titulação, regime e área).

Cronograma de seleção

  • Inscrições: 7 a 15/10/2025 (on-line).

  • Etapas: prova escrita, prova prática, prova didática, seminário e entrevista.

  • Período das avaliações: 27/10 a 11/11/2025.

Para mais informações (requisitos específicos, documentação, critérios de pontuação e cronograma detalhado), consulte o edital completo.

Fontes: PCI Concursos
Redigido por ContilNet Notícias

