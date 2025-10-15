Ufac: inscrições para Processo Seletivo para Professor encerram nesta quarta-feira

A Universidade Federal do Acre (UFAC) publicou edital de Processo Seletivo para contratação de Professor Substituto em diversas áreas do conhecimento. As inscrições serão realizadas on-line, de 7 a 15 de outubro de 2025, mediante taxa de R$ 80,00.
Vagas por área
-
Engenharia Elétrica — Eletrônica
-
Engenharia Elétrica — Eletrotécnica
-
Engenharia Elétrica — Telecomunicações
-
Engenharia Civil — Estruturas
-
Matemática — Educação Matemática
-
Matemática
-
Geografia Física
-
Geografia Humana
-
Educação Especial
-
Psicologia da Educação
-
Educação Musical
-
Práticas Interpretativas/Violão
-
Práticas Interpretativas/Piano
-
Cirurgia Geral
-
Enfermagem na Atenção à Saúde nos diversos ciclos de vida (ênfase hospitalar)
-
Ginecologia e Obstetrícia
-
Nutrição Humana e Esportiva
-
Língua Inglesa e respectivas literaturas
-
Produção Vegetal
-
Matemática e Estatística
Requisitos, carga horária e salários
-
Requisitos: graduação na área de atuação (e demais exigências do edital).
-
Jornada: 20 a 40 horas semanais.
-
Remuneração: R$ 3.090,43 a R$ 9.058,29 (conforme titulação, regime e área).
Cronograma de seleção
-
Inscrições: 7 a 15/10/2025 (on-line).
-
Etapas: prova escrita, prova prática, prova didática, seminário e entrevista.
-
Período das avaliações: 27/10 a 11/11/2025.
Para mais informações (requisitos específicos, documentação, critérios de pontuação e cronograma detalhado), consulte o edital completo.
Fontes: PCI Concursos
