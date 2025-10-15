Ufac realiza 3ª Jornada de Profissões e aproxima ensino superior de estudantes do ensino médio em Cruzeiro do Sul

O Campus Floresta da Universidade Federal do Acre (UFAC), em Cruzeiro do Sul, promoveu nesta terça-feira (14) a terceira edição da Jornada de Profissões, iniciativa que visa aproximar estudantes do ensino médio da universidade pública e apresentar as opções de formação acadêmica oferecidas pela instituição.

Durante todo o dia, os corredores e laboratórios do campus ficaram movimentados com a presença de jovens atentos e curiosos. A programação incluiu visitas guiadas, palestras e atividades práticas, conduzidas por estudantes e professores dos cursos ofertados, como Enfermagem, Engenharia Florestal e Engenharia Agronômica.

A reitora da UFAC, Guida Aquino, destacou a importância do evento no processo de escolha profissional dos jovens:

“Essa é a terceira Jornada das Profissões, trazendo os estudantes do ensino médio à nossa universidade para que comecem a conhecer os cursos da UFAC e pensem na profissão que vão escolher. Ao escolher uma profissão, é importante ser bom naquilo que faz e, acima de tudo, ser feliz”, afirmou.

A ação contou com o envolvimento direto de coordenadores, professores e acadêmicos de todos os cursos do campus. Para a pró-reitora de graduação, Edna Damasceno, a jornada também é uma oportunidade para os visitantes conhecerem de perto a infraestrutura e a rotina universitária.

“Todos os cursos estão de portas abertas para mostrar como é o dia a dia das formações. É uma experiência rica para quem está decidindo seu futuro”, destacou.

Já o pró-reitor de extensão e cultura, Carlos Paula, reforçou o papel social da universidade:

“A ação de extensão liga a universidade à sociedade. Quando colocamos nossos alunos em contato com estudantes do ensino médio, criamos uma ponte entre o ensino público e a universidade pública. É uma forma de inspirar sonhos e transformar vidas.”

A Jornada de Profissões reafirma o compromisso da UFAC com a educação pública, gratuita e de qualidade, despertando vocações e promovendo o acesso ao ensino superior.