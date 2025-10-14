Uma pessoa morre e outras ficam feridas após carro bater em carreta estacionada no interior do Acre

Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira (14) em Epitaciolândia, no interior do Acre. Um carro com placa boliviana colidiu violentamente na traseira de uma carreta estacionada em frente ao estádio municipal. O impacto, que ocorreu por volta das 7h, resultou na morte de um homem e deixou outras pessoas feridas.

De acordo com informações preliminares, dentro do veículo estavam uma mulher, duas crianças e um homem de meia-idade. Com a força da batida, parte do teto do automóvel foi arrancada. O passageiro que estava no banco dianteiro morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

A motorista, que segurava uma das crianças, e a outra, que estava desacordada no banco traseiro, ficaram feridas. Equipes do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para o resgate das vítimas. Todas foram encaminhadas ao Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada da equipe da Polícia Técnica (IML), responsável pela remoção do corpo e pela perícia no local. As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.