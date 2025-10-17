Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”

17/10/2025
Mensagens íntimas entre o ator e a musa fitness foram exibidas ao vivo durante programa de TV

O suposto romance entre João Vicente de Castro e Gracyanne Barbosa ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira (17/10). Após a troca de versões entre os dois, prints de supostas conversas íntimas entre o ator e a musa fitness foram exibidos durante o programa Melhor da Tarde, apresentado por Leo Dias.

Nas mensagens reveladas, o ator teria elogiado o corpo de Gracyanne, demonstrando interesse em manter um envolvimento amoroso com ela.

Reprodução/Internet.

“Você é muito gostosa”, teria escrito João Vicente em uma das trocas de mensagens.

Em outro trecho, o ator elogiaria a boa forma da influenciadora, afirmando sentir “muito tesão” pela modelo.

💬 “Era outro João”, diz Gracyanne

Na noite anterior, Gracyanne Barbosa havia publicado um vídeo em tom de ironia, negando o affair e afirmando que o “João” citado nos áudios vazados se referia a outra pessoa.

“Se tivesse algo sério, eu falaria, mas não tem nada sério com ninguém. Que loucura… estou rindo muito, eu e o João. É sobre outra pessoa”, declarou a musa fitness, que recentemente passou por um assalto no Rio de Janeiro.

🎤 João Vicente nega envolvimento

Por sua vez, João Vicente se pronunciou à coluna de Lucas Pasin, negando qualquer envolvimento amoroso com Gracyanne.

“Nunca beijei ela. Juro pela saúde da minha família. Estive com ela duas vezes na vida. Já nos falamos pelo Instagram, mas nada demais. Acho ela uma mulher superlegal, mas nunca fiquei com ela”, garantiu o ator.

Ele ainda disse ter enviado uma mensagem para a influenciadora pedindo esclarecimentos:

“Então é ela que está mentindo. Eu não estou.”

Fonte: Melhor da Tarde / LeoDias / Lucas Pasin
