Veja o momento em que amigos PMs trocam tiros e um morre; Sargento diz não se lembrar de nada

Um encontro de amigos terminou de forma trágica na madrugada de domingo (19/10) em Vila Valqueire, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Dois policiais militares, que também eram padrinhos de seus filhos, iniciaram uma discussão dentro de um carro que acabou em disparos. O sargento Eduardo Filipe Santiago, 42 anos, não sobreviveu. William Amaral da Conceição, 36, foi preso e afirma não lembrar o que ocorreu.

O dia que antecedeu o crime começou de forma comum: os dois amigos passaram o sábado juntos, visitaram um barbeiro e se encontraram em um bar da região. Momentos antes do tiroteio, registros mostram ambos sorrindo dentro do veículo, o que torna o conflito ainda mais inesperado.

O confronto começou quando o carro parou na Avenida Jambeiro. Câmeras de segurança captaram os dois saindo do veículo e disparando um contra o outro. Em determinado momento, Santiago aparece tentando acalmar o amigo, mas Amaral reage de forma violenta, sacando a arma. O sargento foi atingido diversas vezes e caiu no local.

Amaral foi detido no meio-fio, ainda com a arma do crime, e sofreu apenas ferimentos leves. Ele foi levado a hospitais para atendimento e liberado após receber alta. Ao ser ouvido pela polícia, alegou não se recordar do momento dos disparos e chegou a sugerir que os dois teriam sido vítimas de uma tentativa de assalto, versão que não foi confirmada.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que busca esclarecer os motivos que levaram à briga fatal e analisar todas as imagens e provas coletadas. A audiência de custódia manteve a prisão de Amaral, que agora responderá por homicídio.

Santiago deixou dois filhos, de 21 e 15 anos, e foi velado no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. A morte chocou amigos, familiares e a comunidade local, que esperam respostas rápidas da polícia.

