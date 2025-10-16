Veja onde o Governo pretende aplicar o empréstimo de R$ 280 milhões pedido à Aleac

Em nota publicada na Agência de Notícias do Acre nesta quinta-feira (16), o Governo do Estado explicou onde serão aplicados os R$ 280 milhões do pedido de empréstimo enviado, ainda nesta semana, à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

São R$ 30 milhões de uma operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e R$ 250 milhões que devem ser adquiridos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no âmbito do Fundo Clima.

O valor do primeiro empréstimo será destinado à Secretaria de Estado de Administração (Sead).

“O investimento integra o Projeto de Governo Digital, que tem como objetivo modernizar e desburocratizar a gestão pública, tornando os serviços oferecidos à sociedade mais integrados, eficientes, transparentes e centrados no cidadão”, informou o Governo.

“A iniciativa busca consolidar a infraestrutura tecnológica do Estado, garantindo maior segurança, disponibilidade e integridade das informações, além de reduzir custos operacionais e apoiar a transformação digital do governo. O projeto está alinhado ao Plano Plurianual 2024–2027 do governo Gladson Cameli e representa um passo decisivo para o fortalecimento da governança em tecnologia da informação e comunicação (TIC) no Estado”, acrescentou.

O recurso do segundo empréstimo, de R$ 250 milhões, será aplicado em ações voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar, “promovendo uma economia mais verde e inclusiva”.

“O financiamento do Fundo Clima vai impulsionar o desenvolvimento sustentável no Estado, reconhecido nacionalmente por seu histórico positivo de conservação da floresta e compromisso com a proteção ambiental. O recurso tem como foco aumentar a renda e reduzir a pobreza rural, ao mesmo tempo em que combate o desmatamento e incentiva práticas produtivas sustentáveis”, destaca a nota.

“O investimento também apoiará produtores familiares, comunidades indígenas e populações tradicionais, por meio da assistência técnica, inovação tecnológica e estruturação de unidades produtivas. Cadeias como a do cacau e do mel estão entre as prioritárias, garantindo maior agregação de valor e oportunidades de renda no campo”, continua.

O valor também deve ser aplicado na recuperação de áreas degradadas e na restauração florestal, “fortalecendo um modelo de desenvolvimento que alia prosperidade econômica à conservação ambiental e à redução das emissões de gases de efeito estufa”.

“Essas iniciativas reforçam o compromisso da gestão com o desenvolvimento do Acre e com a melhoria dos serviços prestados à população. O projeto Governo Digital representa um passo importante para tornar o Estado mais moderno, com serviços públicos integrados, eficientes e acessíveis ao cidadão. Já o Fundo Clima contribui diretamente para o aumento da renda das famílias rurais e para o avanço da sustentabilidade social e ambiental, que são pilares da atual gestão”, afirmou o diretor de Captação e Monitoramento de Recursos da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), Alexandre Tostes.