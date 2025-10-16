16/10/2025
Universo POP
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses
Estreias da semana: ‘Telefone Preto 2’, nova temporada de ‘A Diplomata’ e mais lançamentos imperdíveis
Reação de Neymar após Mavie levar bolada na cabeça durante jogo viraliza nas redes
Virginia Fonseca levanta suspeitas de remoção de tatuagem feita para Zé Felipe
Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para seu signo nesta quinta-feira
Gracyanne Barbosa é assaltada no Rio, tem carro de luxo roubado e se machuca durante ação
Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”
Freiras Maconheiras: quem são as Sisters of the Valley, o grupo que mistura espiritualidade, cannabis e ativismo na Califórnia
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos

Veja onde o Governo pretende aplicar o empréstimo de R$ 280 milhões pedido à Aleac

O valor também deve ser aplicado na recuperação de áreas degradadas e na restauração florestal

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Em nota publicada na Agência de Notícias do Acre nesta quinta-feira (16), o Governo do Estado explicou onde serão aplicados os R$ 280 milhões do pedido de empréstimo enviado, ainda nesta semana, à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

SAIBA MAIS: Gladson envia dois projetos à Aleac pedindo permissão para contratar empréstimos de R$ 280 milhões

O Palácio Rio Branco encaminhou os projetos à Aleac ainda nesta semana/Foto: Juan Diaz/ContilNet

São R$ 30 milhões de uma operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e R$ 250 milhões que devem ser adquiridos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no âmbito do Fundo Clima.

O valor do primeiro empréstimo será destinado à Secretaria de Estado de Administração (Sead).

“O investimento integra o Projeto de Governo Digital, que tem como objetivo modernizar e desburocratizar a gestão pública, tornando os serviços oferecidos à sociedade mais integrados, eficientes, transparentes e centrados no cidadão”, informou o Governo.

“A iniciativa busca consolidar a infraestrutura tecnológica do Estado, garantindo maior segurança, disponibilidade e integridade das informações, além de reduzir custos operacionais e apoiar a transformação digital do governo. O projeto está alinhado ao Plano Plurianual 2024–2027 do governo Gladson Cameli e representa um passo decisivo para o fortalecimento da governança em tecnologia da informação e comunicação (TIC) no Estado”, acrescentou.

VEJA TAMBÉM: ‘Não há nada de errado’, diz Calixto sobre Governo colocar FPE como garantia de empréstimo milionário

O recurso do segundo empréstimo, de R$ 250 milhões, será aplicado em ações voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar, “promovendo uma economia mais verde e inclusiva”.

“O financiamento do Fundo Clima vai impulsionar o desenvolvimento sustentável no Estado, reconhecido nacionalmente por seu histórico positivo de conservação da floresta e compromisso com a proteção ambiental. O recurso tem como foco aumentar a renda e reduzir a pobreza rural, ao mesmo tempo em que combate o desmatamento e incentiva práticas produtivas sustentáveis”, destaca a nota.

“O investimento também apoiará produtores familiares, comunidades indígenas e populações tradicionais, por meio da assistência técnica, inovação tecnológica e estruturação de unidades produtivas. Cadeias como a do cacau e do mel estão entre as prioritárias, garantindo maior agregação de valor e oportunidades de renda no campo”, continua.

O valor também deve ser aplicado na recuperação de áreas degradadas e na restauração florestal, “fortalecendo um modelo de desenvolvimento que alia prosperidade econômica à conservação ambiental e à redução das emissões de gases de efeito estufa”.

“Essas iniciativas reforçam o compromisso da gestão com o desenvolvimento do Acre e com a melhoria dos serviços prestados à população. O projeto Governo Digital representa um passo importante para tornar o Estado mais moderno, com serviços públicos integrados, eficientes e acessíveis ao cidadão. Já o Fundo Clima contribui diretamente para o aumento da renda das famílias rurais e para o avanço da sustentabilidade social e ambiental, que são pilares da atual gestão”, afirmou o diretor de Captação e Monitoramento de Recursos da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), Alexandre Tostes.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost