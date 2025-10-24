24/10/2025
Universo POP
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe
João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”
Influenciador Buzeira movimentou R$ 14 milhões em esquema com mais de 70 mil depósitos
Modelo que expôs Vini Jr. revela ter bala alojada na cabeça após sequestro
Maquiagem masculina ganha força e quebra estereótipos de gênero

Vereador é denunciado por importunação sexual e perseguição; MP pede R$ 100 mil de indenização

O parlamentar teria enviado diversas mensagens de conteúdo sexual sem consentimento, além de perseguir e constranger as vítimas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Ministério Público do Acre (MPAC) apresentou denúncia contra um vereador de Acrelândia acusado de cometer crimes de importunação sexual, perseguição e violência psicológica contra três mulheres. As ocorrências teriam acontecido ao longo de seis anos, entre 2019 e 2025.

O MPAC assinou a nota de solidariedade/Foto: Reprodução

Segundo a investigação conduzida pela Promotoria de Justiça Criminal do município, o parlamentar teria enviado diversas mensagens de conteúdo sexual sem consentimento, além de perseguir e constranger as vítimas tanto nas redes sociais quanto em locais públicos.

Relatórios elaborados pelo Centro de Atendimento à Vítima (CAV) apontam que as mulheres sofreram danos emocionais decorrentes das ações do denunciado, incluindo crises de ansiedade, insônia e necessidade de acompanhamento psicológico e uso de medicamentos.

Na denúncia, o MPAC pede que o processo criminal seja aceito pela Justiça e que o vereador seja citado para apresentar defesa. O órgão também solicita a oitiva das vítimas e testemunhas, além da fixação de uma indenização mínima de R$ 100 mil pelos danos morais causados.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost