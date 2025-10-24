Vereador é denunciado por importunação sexual e perseguição; MP pede R$ 100 mil de indenização

O Ministério Público do Acre (MPAC) apresentou denúncia contra um vereador de Acrelândia acusado de cometer crimes de importunação sexual, perseguição e violência psicológica contra três mulheres. As ocorrências teriam acontecido ao longo de seis anos, entre 2019 e 2025.

Segundo a investigação conduzida pela Promotoria de Justiça Criminal do município, o parlamentar teria enviado diversas mensagens de conteúdo sexual sem consentimento, além de perseguir e constranger as vítimas tanto nas redes sociais quanto em locais públicos.

Relatórios elaborados pelo Centro de Atendimento à Vítima (CAV) apontam que as mulheres sofreram danos emocionais decorrentes das ações do denunciado, incluindo crises de ansiedade, insônia e necessidade de acompanhamento psicológico e uso de medicamentos.

Na denúncia, o MPAC pede que o processo criminal seja aceito pela Justiça e que o vereador seja citado para apresentar defesa. O órgão também solicita a oitiva das vítimas e testemunhas, além da fixação de uma indenização mínima de R$ 100 mil pelos danos morais causados.